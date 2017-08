Csak érezzék jól magukat

Igazi csikócsapattal vág neki a Nyírbátori ASE NB I-es férficsapata az alig egy hónap múlva kezdődő bajnokságnak. Az új játékosokat média nyilvános edzésen mutatta be Csekő Sándor szakosztályvezető.

– A nyári változások miatt egyszerre kellett játékosokat és edzőt is keresnünk, hiszen a tavalyi csapatból távozott Kővári Balázs és Benyovszki Gábor, az edzői teendőket ellátó Fekete Soma pedig szeptembertől búcsúzik el tőlük – mondta a bátori pingpongéletet évtizedek óta irányító sportvezető, aki a Magyar Asztalitenisz-szövetségben is elnökségi tag. – A helyükre fiatalok érkeztek, a KSI nevelésű, mindössze tizenöt éves Terék Norbertet a BVSC adta kölcsön, a tizenkilenc esztendős Vígh Tamás pedig a romániai Szatmárnémetiben nevelkedett, az utóbbi időben pedig a besztercei olimpiai központban pallérozódott. Ő látja majd el a játékos-edzői feladatot a csapat mellett. A tizenhat éves, az ifjúsági Európa-bajnokságot is megjárt Molnár Dávidra továbbra is frontemberként számítunk, a rutint pedig Bánhidi Emil képviseli, akinek sokat köszönhetünk, hiszen a jövőben több időt tud szentelni a pingpongra.

Szarka György egyesületi elnök ehhez annyit tett hozzá, hogy a játékosoktól alázatot és példamutatást vár, de mindenekelőtt azt, hogy érezze mindenki jól magát a csapatnál. Mert amikor ő még gyerekként versenyzett, a megmérettetések után Csekő Sándor is mindig azt kérdezte tőlük: „És hogyan éreztétek magatokat?”…

– Büszkék vagyunk városunk asztalitenisz-csapatára, a klubban évtizedek óta folytatott magas színvonalú utánpótlásnevelésre, és arra, hogy ezáltal a regionális edzésközpont rangot is kivívta magának – mondta az eseményen ugyancsak jelenlévő nyírbátori polgármester, Máté Antal. – Kívánom, hogy ezen az úton haladjanak tovább, az új játékosoknak sok sikert kívánok, és arra bátorítom őket, hogy mutassanak példát azoknak a gyerekeknek, akik remélhetőleg minél nagyobb számban jelentkeznek majd edzésekre.

A Nyírbátori ASE továbbra is az NB I Keleti csoportjában szerepel majd, ebben az összetételben az elmúlt két évben a bennmaradásért küzdő társaság a mezőny első feléhez tartozhat.

