Csak igényelni kell, és nem maradnak meleg étel nélkül a rászoruló gyerekek

Újabban nem kell pályázatot benyújtaniuk az önkormányzatoknak az ingyenes szünidei gyermekétkeztetésre, ugyanis a támogatás normatív jelleggel jár.

Minderre Nyírbátor első embere, Máté Antal polgármester emlékeztetett, amikor arról faggattuk, hogyan szolgálják ki a rászoruló gyermekeket a nyári szünidőben. Merthogy gyermek nem éhezhet a vakáció alatt, így van ez már jó két évtizede, amióta mindezt a gyermekvédelmi törvényben 1997-ben lefektették. Azóta persze a rendelkezés többféle módosításon is átesett, utoljára 2016-ban, ekkor lett önálló természetbeni ellátás a szünidei gyermekétkeztetés a jogszabályban megjelölt 48 munkanapra.

Marad is meg étel

– A rászoruló, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek a félévesektől a 18 évesekig napi háromszori étkezésre jogosultak, de újabban már senki nem automatikusan kapja az ellátást nyáron, hanem az igényt minden évben be kell nyújtani – sorolta a legfontosabb tudnivalókat Máté Antal.

– Nyírbátorban mintegy 800 rászorultról tudunk, de általában alig több mint a fele él a lehetőséggel. Az idén 480 tanuló jelezte, hogy nálunk étkezne, de sajnos az a tapasztalat, hogy ebből sem jön el mindenki mindennap – panaszolta. – Az óvodáinkban egyszerűbb a helyzet, ugyanis ezek a gyermekintézmények egész nyáron fogadják a kicsiket, s ott az étkeztetés alapból megoldott, de a nagyobbaknak szánt élelmiszerből sajnos sok megmarad. Az elkészített ennivalót meg kell semmisítenünk, ingyenesen szétosztani még a működő népkonyhánkon sem lehet – tette hozzá.

Nem volt még panasz rá

A polgármester elárulta azt is, hogy mivel ugyanazok főznek, akik az iskolai étkeztetést is kiszolgálják, a minőség nem rosszabb nyáron sem, éppen ezért panasz sem volt még az ennivalóra és az adagokra. Viszont a mai gyerekek sokkal válogatósabbak, holott az önkormányzatnak kötelező biztosítani a változatos étrendet, s a jogszabályi előírásoknak nyáron is meg kell felelniük. Mindezt úgy, hogy az állam újabban differenciál a támogatások kiosztásánál. Amelyik önkormányzat tehetősebb, az egész napi gyerekadag után járó 440 forintnak csak egy részét kapja meg. Nyírbátornak például be kell érnie 280 forinttal.

Természetesen Mátészalkán is hasonló a helyzet. A részletekről ezúttal dr. Takács Csaba, a város jegyzője adott tájékoztatást: – Iskolás vagy intézményi jogviszonnyal nem rendelkező, 5 hónaposnál idősebb gyermekek június ­közepétől augusztus végéig vehetik igénybe a (munka)napi étkezési lehetőségeket, a bölcsisek pedig az intézmény zárva tartása (július 3–14.) alatt.

– Azoknak a gyerekeknek, akik a Négy Évszak Óvoda Kikelet Tagóvodájába, a Napsugár Tagóvodába vagy az Eszterlánc Tagóvodába járnak, és nem veszik igénybe az ügyeletes óvodát, júliustól augusztus közepéig szintén igényelhetnek szünidei gyermekétkeztetést a szülők, míg az „ügyeletesek” augusztus 7. és 18. között ebédelhetnek ilyenformán. Az ételt a Mátészalkai Esze Tamás Gimnáziumban kérhetik, helyben fogyasztásra vagy elvitelre is van lehetőségük.

Mindegyik generációra figyelnek

– Tavaly a tavaszi szünetben közel 80-an, nyáron majd’ 180-an, az őszi szünetben mintegy százan, karácsony és újév között pedig 129 gyermek vette igénybe a szünidei étkezési lehetőséget Kocsordon. Az idei esztendőben is hasonlóan alakulnak a mutatók: a tavaszi szünetre 91, a nyári szünetre 156, az őszi időszakra 90, a téli zimankó idején pedig 145 fiatal igényelt étkezést – számszerűsítette a tényeket Földi István, a település polgármestere.

– A Gyöngyfüzér Óvoda konyhájáról a szünidőben minden munkanapon egészséges és finom ételekkel térhetnek haza a gyerekek, aminek – nehéz sorsú, hátrányos helyzetű családokból származók lévén – nagyon örülnek. Kocsord önkormányzatának szociális érzékenysége ebben nem merül ki: szívügyünk a szociális étkeztetés is, a rendszeres gyógyszertámogatás megduplázódott, immár havi 6000 forint igényelhető, és lakhatási támogatást is nyújtunk, ha indokolt – tette hozzá a településvezető.

Vigyázni kell a határidő betartására!

Az elmúlt évekhez hasonlóan Újfehértón is biztosítják a nyári étkeztetést a rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülők számára.

– A napi egyszeri meleg étkezést azok az iskolások vehetik igénybe, akik Újfehértón élnek és nem részesülnek más hasonló kedvezményben. Ők tanévkezdésig minden hétköznap 11 és 13 óra között megebédelhetnek az üzemi konyhán – mondta el érdeklődésünkre Nagy Sándor.

A település polgármestere kifejtette: míg az intézményekben szünet van, a bölcsődések és az óvodások is meleg ételhez jutnak. Normatív alapú támogatásra Újfehértón 56-an jogosultak, ezenfelül az önkormányzat a helyi rendelet alapján saját költségvetéséből 250–300, rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesülő fiatalnak biztosítja a nyári étkezést. Az igényléséhez szükséges nyomtatványok beadási határideje június 24-e, a határidőn túl érkezett igényléseket sajnos nem fogadhatják el.

