Csak lazán!

A Full-Gas Motorsport Egyesület párosának autója, a Mitsubishi Lancer EVO X-es is így gondolhatott, hisz vasárnap reggel, csak 10 perc késés árán sikerült felébreszteni az előző napi mély álmából. A javításból adódó késés miatt a fiúk rögtön bezsákoltak 1 perc 40 másodperc büntetést, így valóban okafogyottá vált az időeredmények böngészése a gyorsasági szakaszok után. A Mitsubishis duó a reggeli malőr után kedvére gyorskocsizhatott a Mikulás Rallye-n és a látványos örömautózás mellett azért a 86.-ról az abszolút 13. helyig lépdelt előre futam végéig.

Spitzmüller Csaba:

Azért vágtunk neki a Mikulás Rallye-nak, hogy tét nélkül autózunk egy jót, és hogy Attilában is gyűljenek a gyorsasági kilométerek. Úgyhogy küldtük, nyomtuk, ahogy a csövön kifért! Élvezkedtünk, ugráltunk hatalmasakat, mindenhol keresztbe autóztunk, ott is ahol nem kellett volna. Nagy élmény volt és azt gondolom, hogy a Mikulás Rallye-nak pont ez a lényege, hogy nem pontokért hajtunk, hanem azért, hogy szórakozzunk és a nézők is élvezhessék, amit mi mutatunk. A Szilveszter Rallyen fojtatjuk ezt a felszabadult autózást, reméljük, hogy ott is ilyen kiváló időnk lesz és ott is tudunk egy jóízűt autózni.

Bazsó Attila:

Reggel egy technikai hibával kezdtünk, de ez benne van a pakliban és még szerencse, hogy ez most fordult elő, nem élesben, egy igazi tétversenyen. A murva egy halálosan jó dolog, nekem nagyon tetszik, Spici pedig rettenetesen lazán vette az egész hétvégét, így ennek a versenynek az élvezeti értéke sokkal nagyobb, mint egy ORB futamnak. Spici szinte az összes ugratót átküldte padlón és keresztbe-hosszába autóztunk mindenhol. Nagyon jó móka volt, én rettenetesen élveztem!

VISSZA A KEZDŐOLDALRA