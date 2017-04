Csak ráérősen…

Bármerre járjunk is, nem lehet nem észrevenni azokat a sárga mellényes brigádokat, ahol egy-két ember dolgozgat, a többi pedig – a lapátot támasztva, a kényelmesebbje az árnyékban hűsölve, az elesettebbje a furikban sziesztázva – bölcs tanácsokkal látja el az „élmunkásokat”: „Ne legyetek már olyan alaposak, mert utána ez lesz az elvárás!” vagy „Hová siettek, hagyjatok munkát holnapra is!”.

Annyi pénzért, amennyivel havonta kiszúrják a szemüket ezeknek a többnyire teljes munkaidőben (köz-)foglalkoztatott embereknek, nem csoda, hogy így állnak a feladatokhoz. Semmi sem motiválja őket arra, hogy – Magyarországhoz hasonlóan – jobban teljesítsenek, hatékonyságnövelő, előremutató javaslatokkal rukkoljanak elő, vagy akár csak egy gazszálat is arrébb tegyenek. Jól tudják: felzárkóztatás ide, továbbképzés oda, a kitörési lehetőségük, annak esélye, hogy egy napon tisztességes munkához és bérhez jussanak a nyílt munkaerőpiacon, szinte a nullával egyenlő, a bújtatott segélyt pedig így is, úgy is megkapják.

És ők még szerencsésnek mondhatják magukat. Nem így a 25 év alatti, pályakezdő gyermekeik, unokáik, dédunokáik, akiknek közfoglalkoztatásáról hallani sem akar a kormány, mondván, tanuljanak, hogy többre vihessék, mint szüleik, csakhogy (piacképes) képzéseket nem indítanak számukra kellő intenzitással. Irigykedve tekintenek hát kenyéradó „őseikre”, akik minden reggel munkába indulnak… vizet gereblyézni.

– Palicz István –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA