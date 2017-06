Csank János Tarpán lett szaktanácsadó

Sokfelé megfordult már Csank János futballedzői karrierje során, de megyénkbe legfeljebb az ellenfél edzőjeként, esetleg szenvedélyének, a vadászatnak hódolva érkezett. Mostantól azonban a megyei I. osztályba feljutott Tarpa szaktanácsadója lesz a korábbi szövetségi kapitány, akit csütörtökön már az új munkahelyén értünk utol.

– Mindig is kedveltem ezt a vidéket, agrármérnökként több egykori egyetemista társammal tartom a kapcsolatot, gyakran megfordulok Nyírbátorban is Balla Pista barátoméknál – mondta az elmúlt évet a váci utánpótlásnál töltő Csank János. – A tarpaiaknál akkor merült fel komolyabban a szerepvállalásom, amikor a kárpátaljai válogatott edzőjeként Szécsi Szabolcs polgármester úrral beszélgettünk az esetleges közös munkáról.

Tarpán utánpótlásnevelő akadémia működik, a felnőttcsapat (amelynek edzői posztjára Márton István az elsőszámú jelölt) nagy terveket szövöget a megyei első osztályban, úgyhogy lesz feladat bőven. De miből is áll majd pontosan Csank János munkája?

– Szaktanácsadó a szerepköröm, elsősorban az edzők munkáját felügyelem majd – válaszolta a hetven esztendős szakember. – Az első csapat edzője önállóan tevékenykedhet majd, de meglátásaimmal igyekszem majd segíteni, ahogy az utánpótlásban dolgozók számára is tartok majd képzéseket, hiszen a futballban eltöltött éveim erre talán feljogosítanak. Életvitelszerűen nem kell Tarpán élnem, akkor jövök, ha feladat van. Biztos, hogy minden héten érkezem majd, akár több napra is. Az sem titok, hogy vadászni is fogok, hiszen az nagy szenvedélyem, ebben a térségben pedig különösen izgalmas időtöltés. A vadászatokra este kerül sor, így a mnnkavégzésemet nem zavarja majd.

Információink szerint Csank János Tarpán együtt dolgozhat majd egyik kedvenc játékosával, Illés Gyulával, akit annak idején ő vitt magával Baktalórántházáról Zalaegerszegre. A legutóbb az NB III-as Nyírbátori FC-ben futballozó középpályás az újoncnál folytatja karrierjét.

