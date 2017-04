Csatánk a zászlóért

A kötelező olvasmányokon túl Bogáti Péter könyve volt az első, amit kézbe vettem, és annyiszor elolvastam, hogy előbb-utóbb a vizes baleset nélkül is lapjaira hullott volna. Vicces volt, kedveltem a szereplőket, a történetbe pedig azért tudtam teljesen beleélni magam, mert akkor éppen a könyvön kívül életem is hasonlóképpen zajlott. Én ugyanis voltam úttörő – a mai divatnak megfelelően le is tagadhatnám, de én büszke vagyok a remek kis közösségünkre –, hetente egyszer pedig őrsi foglalkozást tartottunk. Ha kifogytunk az ötletekből, elmentünk számháborúzni a Tisza-partra, ahol az győzött, aki megszerezte a Vidámság őrs zászlaját. Az ágasvári csata ugyanerről szólt, annyi eltéréssel, hogy ott a fiúk hegyek között próbálták visszaszerezni ellopott csapatzászlajukat. Magunkra ismertem a jókedvű társaságban, és imádtam a könyvet, mert nem csak nekem, de rólam is szólt.

Bár túl sok emlékem nincs arról, hogyan és mit olvastak nekem esténként a szüleim, abból, hogy a polcokon dupla sorban állnak a könyvek és hogy soha fel sem merült bennem, hogy az írott szóért nem csak rajongani lehet, azt gondolom, az olvasás szeretetének belénk plántálása kiválóan sikerült. A diavetítésekre viszont már emlékszem: imádtuk, ahogy ugráltak az ágy melletti falon Hófehérke, Csipkerózsika és a többiek, és miközben hallgattuk a történeteket, észre sem vettük, hogy szépen, csendben, anélkül hogy tudnánk, függővé váltunk. Ezért lehet az, hogy több könyvet veszek, mint ruhát, hogy az ünnepekre könyvutalványokkal lepnek meg a szeretteim, és hogy ha egy nyugira van szükségem, a könyvesbolt felé veszem az irányt. És ha már ott vagyok, muszáj vennem egy apróságot. Esetleg kettőt.

– Száraz Ancsa –

