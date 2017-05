Csekély a kártérítés, ha nem védjük eléggé lakásunkat a betörőktől

Nem sokkal húsvét után, amikor az unokánknál jártunk, megtörtént, amire csak rém­álmainkban számítottunk: rövid látogatást tett nálunk talán egy, talán néhány ismeretlen idegen, és nem távoztak üres kézzel – osztotta meg velünk szomorú történetét Takács Pálné.

Az ördög nem alszik

Nyíregyházi olvasónk így folytatta:

– Az első megrázkódtatás után jött a második, amikor a lakásbiztosítónkhoz fordultunk. Mint kiderült, a felmért kárértéknek csupán töredékét fogják kifizetni nekünk, ugyanis nem védtük meg eléggé a lakásunkat a potenciális betolakodóktól. Mint az apró betűs részekből – amit persze soha nem olvastunk el – megtudtuk: korszerűbb zárakra, jobb minőségű nyílászáróra és még ki tudja, mire lett volna szükség ahhoz, hogy megnehezítsük a betörők dolgát, és ne „fillérekkel” szúrja ki a szemünket a cég. Nagyon haragudtam! Az enyves kezű betolakodókra, a szűkmarkú biztosítóra, és beismerem, magunkra is, amiért nem áldoztunk többet az otthonunk biztonságára, és nem tájékozódtunk a kárrendezés feltételeiről. Tanulságképpen írtam le a történetemet, hogy mások ne kövessenek el ilyen hibát, s ne feledjék: az ördög soha nem alszik.

– Általában minden biztosítóra igaz, hogy betöréses lopás esetén olyan biztosítási összeghatárokat vesz figyelembe, amely a betörésvédelmi szinteknek megfelel – mondta el a legfontosabb tudnivalókat Dudás Tünde, az Allianz Hungária Zrt. üzletkötője.

Tehát egy lakásbiztosítás mindig tartalmaz fedezetet rablásra vagy betöréses lopásra, de az összeg attól függ, hogy a lakásunk vagy házunk milyen védelmi szintnek felel meg. Káresemény után a biztosító elsősorban azt vizsgálja, milyen ajtó, s főleg milyen zár védte az értékeinket, illetve van-e valamilyen elektronikai védelmi rendszerünk.

Szintek közötti különbség

– Négyféle védelmi szintet különböztetünk meg: az első alatt egyszerű mechanikai védelmet értünk, ami annyit jelent, hogy a helyiség zárva volt. Második védettségi szintnek azt tekintjük, amikor legalább két biztonsági zár, vagy egy törés ellen védett biztonsági zár óvja az ajtót.

– A harmadiknál már a bejárati ajtóknak és a garázsoknak is erősnek kell lenniük: fémből, esetleg 25 milliméter vastagságú, tömör fa szilárdságú fából készülhetnek. Az ilyen ajtókat F-tokozattal látják el, amelyeknél a reteszvasak fogadása megerősített, a falhoz három ponton rögzített. Zárból is kettő dukál ennél a fokozatnál, két törésvédetten szerelt biztonsági zár egymástól 30 centiméterre, de az egyik zár lehet hevederzár is. A negyedik fokozatba tartozók lakások a legvédettebbek, itt ugyanis elektronikai védelem, vagyis riasztó is van, s a zárszerkezet legalább három aktív és egy passzív ponton biztosítja a zárást.

– A védettségi szintek közötti különbséget jól mutatja, hogy amíg az elsőnél mindössze 400 ezer forint a szolgáltatási limit, addig a négyes szintnél 38 millió – világított rá a lényegre Dudás Tünde. Az üzletkötő hozzátette: ha valaki nem akar olyan fogalmakkal bíbelődni, mint „reteszhúzás elleni védelem, aktív zárási pont, fúrás elleni védelem vagy finomnyitás elleni védelem”, a legbiztosabb, ha a MABISZ által minősített zárat vásárol a bejárati ajtajába.

KM-MJ, PI

A biztonságnak ára van

A vasalatgyártók betörésgátlás céljára a standard széria mellett biztonsági változatot is kínálnak. A betörésbiztos ablakok, ajtók kétfokozatú vasalatrendszerrel készülnek, amelyek a hagyományos zárási funkció mellett többletbiztonságot nyújtanak. Ezt különleges szilárdságú ötvözetből készült gombafejcsapos zárakkal, másrészt több zárónyelvvel érik el. A minőségi gyártók az ablakoknál külön figyelmet szentelnek annak, hogy a szárny ne legyen kiemelhető – magyarázta Hársfalvi Tamás, a nyíregyházi Hársfalvi Kft. ügyvezetője, hozzátéve: érdemes megbízható, minőségi nyílászárókat választani, és szakemberekre bízni a beszerelésüket.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA