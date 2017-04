Cselgáncs Eb – Csernoviczki Éva bronzérmes

A londoni olimpián is bronzérmes tatabányai versenyző negyedik mérkőzésén az Eb-harmadik ukrán Marina Csernyakkal csapott össze a bronzcsatában, akit eddigi három meccsükön rendre megvert. Legutóbb tavaly a riói játékokon találkoztak a 16 között, akkor a magyar klasszis végül hetedik lett. A negyedik összecsapásuk is a 30 éves magyar fölényét hozta, aki egy-egy intés után, 1:22 perccel a vége előtt karfeltolásból eldobta ellenfelét, amire vazaarit kapott. A hátralévő időben a kétszeres Európa-bajnok rutinosan őrizte előnyét, a hajrában még egy intés is belefért, aztán boldogan ugrott edzője-édesapja, Csernoviczki Csaba nyakába.

“Nagyon örülök, hogy sikerült sorozatban tizedszer érmet szereznem Eb-n, nagy teher volt ez a számomra” – utalt egyedülálló teljesítményére a diadal után. “Az elvesztett elődöntő után mérges voltam magamra, nehéz volt ráhangolódni a bronzmeccsre, de sikerült így is megnyerni” – mondta.

A tatabányai dzsúdós kifejtette: a riói olimpia óta hét-nyolc hónapig nem versenyzett, az Eb előtt csak egy viadalon tudott indulni, és nemrég két hétig beteg is volt. Az elvesztett elődöntőről annyit mondott, hogy saját magát okolja miatta, mert nem tudott annyit kiadni magából, amennyi a sikerhez kellett volna.

Édesapja is ott kezdte, hogy nehéz volt a riói hetedik hely után “összerakni” lányát.

“Az első két meccs szépen lement, a 16 éves ukránról viszont nem sokat tudtunk, de a jövőben vélhetően nem lesz probléma megoldani ellene a meccset. Más kérdés, hogy alkata miatt valószínűleg magasabb súlycsoportba vált majd” – jelentette ki.

Az augusztusi, budapesti világbajnokságról szólva Csernoviczki Csaba közölte, most egy hónap pihenőt ad lányának, aztán júniusban megkezdik a felkészülést az év fő versenyére.

Csernoviczki Éva pályafutása negyedik, a magyar dzsúdósportnak pedig a 45. Eb-bronzérmét szerezte meg a lengyel fővárosban. Az aktív cselgáncsozók közül ő az egyetlen, aki sorozatban tíz kontinensviadalon dobogóra tudott állni.

– MTI –

