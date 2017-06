Cselgáncs-vb – Kampánynyitó akció a Hősök terén

A flashmobra a szövetség minden magyarországi dzsúdóst meghívott azzal a kéréssel, hogy hozza magával a versenyruháját is. A Judo for the world című esemény csaknem ezer résztvevője 15 óra előtt vonult át beöltözve a Műcsarnok mellől a Hősök terére, ahol 2017 postagalambbal ugyanennyi üzenetet küldtek szét a világba a vb-ről.

A jelenlévők között volt Tuncsik József, a sportág első magyar olimpiai érmese és Európa-bajnoka, a mai sztárok közül pedig Csernoviczki Éva és a szintén olimpiai érmes Ungvári Miklós.

A megjelenteket Marius Vizer, a nemzetközi (IJF) és Tóth László, a magyar szövetség elnöke köszöntötte. Az IJF vezetője megköszönte Magyarországnak a vb támogatását, és kiemelte, fontos békeüzenetet küldenek most a világnak. Tóth László hangsúlyozta, ezúton hívják meg a világot a budapesti világbajnokságra.

A vb-bronzérmes Karakas Hedvig és az Európa-bajnok Hadfi Dániel buzdító szavak után elmondta saját üzenetét a világbajnokságról, majd Karakas a beérkezett szurkolói üzenetekből olvasott fel néhányat.

A sportág első budapesti világbajnoksága augusztus 28-ától szeptember 3-áig tart majd a Papp László Budapest Sportarénában.

