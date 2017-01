Csendháborítás, rosszullét, egy lángra kapott autó – Semmi extrém nem történt szilveszterkor

Az élet megy tovább – nem csak az óévben bölcselkedtünk ekképpen, az új esztendőben is sokszor felhangzik a frázis. Miközben az emberek zöme buliban vagy családi környezetben búcsúztatta 2016-ot és köszöntötte 2017-et, bizonyos területeken ekkor is sokan a munkájukat végezték. A mentőtiszt, a tűzoltó főhadnagy és a rendőrségi szolgálatirányító parancsnok is éberen töltötte az év fordulóját.

Viszonylag csendes nap volt

Gráfel András családjában nemcsak komoly hagyományai vannak a mentős életnek, hanem jelentős a jelene és biztosított a jövője is a szakmaiságnak.

Ahogy mondani szokás, nagyon jól tartja magát, éveket letagadhatna a korából. Idestova 37 esztendeje dolgozik immár ezen a területen, és egészségügyi alkalmazottként annak is jelzésértéke van, hogy a Semmelweis utcában lakik.

Édesapja 1986-ig vezető mentőtiszt volt, az öccse mentőápoló, a sógora ápoló, Dóra lánya pedig mentőtiszthallgató. Hozzászokhattak ahhoz, hogy a „fordában” dolgozó Andrást sok ünnepen alig látják. Így volt ez ezúttal is.

– Mentőtisztként minden olyan teendőt el tudok látni, ami a sürgősségi ellátás hatáskörébe tartozik. Szerencsére ezúttal viszonylag csendes napunk volt, zömmel rosszulléthez kellett vonulnunk vasárnap – említette András, aki szombat reggel héttől teljesítette a megyeszékhelyen a 24 órás szolgálatot.

Koccintás a felettesekkel

Szabó István a Nyíregyházi Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság B csoportjának szolgálatparancsnoka. Tizenkét esztendeje szerelt fel, és négy éve tölti be jelenlegi pozícióját. Bár többször töltötte a szilvesztert a munkahelyén, a mostani minden eddiginél másabb volt.

– Hét hónapos a kislányunk, Gabriella, de sajnos nem lehettem vele és feleségemmel, Anitával. December 31-én 6-kor érkeztem a szolgálatba, és január elsején hétig láttam el a feladatomat – említette a tűzoltó főhadnagy. – Előző évben lakóháztűzhöz vonultunk ilyentájt, szerencsére most jóval nyugodtabban telt a műszak. Biztosítottuk a városi tűzijátékot, emellett a Pazonyi útról érkezett jelzés, ahol személyautó kapott lángra. Szerencsére személyi sérülés nem történt. A hagyományt ápolva feletteseinkkel kölyökpezsgővel koccintottunk az óév utolsó napján.

Hangosan buliztak a fiatalok

Szabó Istvánhoz hasonlóan Andrikó János is 2004-ben került állományba. A Nyíregyházi Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályának szolgálatirányító parancsnoka 2016 utolsó napján ment a munkahelyére, és 2017-ben távozott onnan. A tiszaberceli kötődésű főhadnagy nős, felesége az évek során már hozzászokott ahhoz, hogy férje olyankor is dolgozik, amikor más pihen. Pályáját járőrként kezdte, majd körzeti megbízottként tevékenykedett előbb Nyírteleken, utána pedig Nagycserkeszen. Mostani munkakörében a teendője meglehetősen összetett: eligazítja az állományt, beszámoltat, ellenőriz, és ha szükséges, közbeavatkozik. Így készült ezúttal is.

– Semmilyen extrém eset nem történt, ami megnyugvással tölt el. Szilveszter éjjel jellemző módon a szomszédok azért hívták a rendőrséget, mert zavarták őket a hangosan bulizó fiatalok, valamint a szabadtéri durrogtatás, tehát a csendháborítás és a petárdázás miatt „égtek a vonalaink” – tájékoztatott az új esztendő első napján Andrikó János a rend éber őreként.

Országszerte háromezer riasztás

A mentők országszerte csaknem háromezer riasztást kaptak szilveszter éjjelén, a legtöbb az alkoholfogyasztással függött össze. Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője közölte: 330 embert láttak el alkoholmérgezés miatt, akik közül 52 kiskorú volt, 17-szer okozott sérülést pirotechnikai eszköz.

Emellett voltak közlekedési balesetek, de verekedések, szurkálások sérültjeihez is riasztották a mentőket.

A Magyar Honvédség Egészségügyi Központ sürgősségi osztályára tizenhét beteget vettek fel, de már valamennyien jobban vannak. Zacher Gábor osztályvezető főorvos tájékoztatása szerint az alkoholmérgezéssel felvettek mintegy negyven százaléka fiatalkorú volt.

Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság helyettes szóvivője megemlítette: országszerte harminc tűzeset történt pirotechnikai eszközök használata miatt szilveszter éjszakáján.

