“Csengersimán van és marad is megyei másodosztályú csapat!”

Tarpa–Tisztaberek 8–1 (4–1)

Tarpa, 150 néző, v.: Lucsik.

Tarpa: Szűcs K. – Ködöböcz N., Szidor S., Tar E., Péter Gy. (Kemény G.), Djacsenko, Oros E., Vince K., Antal R., Barta F., Ricsei F. Játékos-edző: Rozman Sándor.

Tisztaberek: Makay Z. – Molnár Róbert, Rudnák N., Lázár R., Molnár Roland (Kosztya Z.), Fábián G., Bencze Á., Tóth J., Kocsán G., Makszim G. (Lukács B.)., Szabó A. Edző: Oroszi István. Gól: Barta F. 4 (egyet 11-esből), Péter Gy., Vince K., Djacsenko, Szolomka, illetve Lázár R. Kiállítva: Rudnák N. (41. perc).

Rozman Sándor: – Gratulálok a fiúk egész éves munkájához. A mai mérkőzésen is bebizonyítottuk, hogy mi vagyunk ennek a csoportnak a legjobb csapata. Továbbá gratulálok Barta Ferenc ötvenedik és csapat százötvennégy góljához! Ez volt a utolsó meccsem edzőként, a továbbiakban csak játszani szeretnék.

Oroszi István: – Sajnos, nem sikerült elkerülnünk ellenfelünk kontragóljait, ennek egyenes következménye a nagy különbségű vereség.

Nábrád–Nyírcsaholy 1–3 (1–0)

Nábrád, 80 néző, v.: Takács Á.

Nábrád: Koncz T. – Pásztor A., Kovács B., Mercz J., Balogh Gy., Mercz L., Pásztor László, Pásztor Levente (Móré Sz.), Szabó T., Jakab T., Pásztor Z. Edző: Végh András.

Nyírcsaholy: Putirka G. – Ilku T., Kovács Á., Putirka B., Balogh J. (Antal Z.), Ilku Á., Mező A., Bégány G., Bálint Cs., Botos B., Botos S. (Disznós G.). Edző: Kiss Ervin. Gól: Pásztor Z., illetve Bálint Cs. 2, Botos S. (11-esből). Ifi: 5–5.

Végh András: – Magas szinten közreműködő játékvezetői hármas, viszont egy semleges néző nem tudta volna eldönteni, hogy a két csapat közül ki harcol a bennmaradásért. A vendégek végül megérdemelték a győzelmet, de még egy kérdés adódik, vajon kivel rúgassam legközelebb a tizenegyest?

Kiss Ervin: – A látottak alapján teljesen megérdemelt győzelmet arattunk.

Csengersima–Tyukod 4–1 (1–0)

Csengersima, 100 néző, v.: Sándor Cs.

Csengersima: Bélteki L. – Kocsis I., Nyíri A., Barcsay Á., Korpás A., Gaál Cs. (Gyarmati N.), Volkán R. (Józsa T.), Horváth I. (Juhász L.), Balogh B. (Varga Gy.), Szűcs A., Halász N. Játékos-edző: Volkán Roland.

Tyukod: Fekete S. – Berki N., Feka J., Feka N., Tóth F., Bégány M., Lakatos I., Kertész J., Magos B., Csaholyi Cs., Sipos M. Játékos-edző: Fekete Sándor. Gól: Kocsis I. 2 (egyet 11-esből), Volkán R., Horváth I., illetve Lakatos I. Ifi: 18–0.

Volkán Roland: – Egy biztos, Csengersimán van és marad is megyei másodosztályú csapat! Gratulálok az ificsapatunk fölényes győzelméhez.

Fekete Sándor: – Győzött a jobban akaró hazai csapat.

Csenger–Beregdaróc 8–0 (3–0)

Csenger, 80 néző, v.: Pethő P.

Csenger: Bodnár B. (Iricsek D.) – Mona Á., Almási J., Orosz F., Korponai K., Imre M. (Katona P.), Garda P., Csatári Z., Ilbán M. (Varga K.), Juhász N., Juhász M. (Barcsay K.). Edző: Juhász Ferenc.

Beregdaróc: Simon R. – Milák P., Rózsa Á., Lukovics J., Lukovics M. (Kiss P.), Rózsa E. (Ábrán Cs.), Rózsa D., Veress R., Balogh B. (Huzina M.), Szilfka, Balla L. Megbízott edző: Veress Róbert. Gól: Juhász N. 4, Katona P. 2, Juhász M., Ilbán M. Ifi: 4–2.

Juhász Ferenc: – Olykor közönségszórakoztatóan játszott a csapat, ilyen különbséggel is megérdemelten nyertük meg a mérkőzést. A legnagyobb örömöm, hogy sikerült kapott gól nélkül lehozni a mérkőzést.

Veress Róbert: – Sajnos nyolc hiányzót már nem bírt el a csapat. Köszönjük azoknak a játékosoknak akik megjelentek, és azoknak is, akik nem jöttek el a mai meccsünkre. Gratulálunk a csengeriek győzelméhez.

Vámosoroszi–Kölcse 3–0 (1–0)

Vámosoroszi, 100 néző, v.: Debrecei S.

Vámosoroszi: Szaniszló Á. – Márton J., Kiss A. (Kiss B.), Somogyi T., Kerekes Sz., Máté G. (Szabó A.), Dávid G., Bartha K. (Molnár P.), Róka R. (Kiss D.), Riskó T., Szilágyi L. (Ács A.). Edző: Orosz András.

Kölcse: Ludnanszki – Zavanyi B., Sztáraszta F., Dub S., Botos Á., Botos V., Rézműves E., Budz M., Nádasdi Gy., Szverenko, Szkunzjak. Edző: Simon Csaba. Gól: Szilágyi L. 2, Bartha K. (11-esből). Ifi: 4–0.

Orosz András: – Jól kezdtük a szezont, és úgy néz ki hogy jól is fejezzük be. Csak a közepét szúrtuk el. Mostanra visszatértek a sérültjeink, és ez már meg is látszik az eredményekben. Sikerült egy jó erőkből álló Kölcsét magabiztos játékkal legyűrni, és így még maradt esély a dobogóra.

Simon Csaba: – Néhány játékosomnak el kell gondolkoznia, hogy mit szeretne csinálni labdarúgás címszó alatt a közeljövőben. Azt hozzátenném, hogy illene az ificsapatunknak is kisegíteni a felnőtteket néhány játékossal, hogy ne tizenegy embernek kelljen végigkínlódni a meccset. Minek van akkor az utánpótlás?

Milota–Nagydobos 4–3 (1–2)

Milota, 80 néző, v.: Lippa.

