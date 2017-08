Csinos, lenge öltözetű lány mutatta be az 5 legidegesítőbb pasiszokást – És neki jól állnak!

Natasha Pearl Hansent nem csak nagyszerű humorral, de dögös külsővel is megáldotta a természet. A komikus úgy döntött, most néhány igen szexi képen mutatja be minden idők legidegesítőbb pasiszokásait.

No de lássuk, mit utálnak a leginkább a nők. 1. Kajálás a mellkasról Azért lássuk be, neki jól áll ez is. De egyébként tényleg gusztustalan tud lenni, ha egy pasi csinálja. Vagy valaki szerint szexi a mellkasszőrbe ragadt morzsa? 2. Videojáték maraton A férfiak sose nőnek fel. De nagyon idegesítő tud lenni, ha órákat ülnek a videójáték előtt, és megszűnik számukra a külvilág. A csinos Natashának van egyébként tuti módszere a dologra: becsatlakozik a pasi mellé, legyőzi a játékban; és mindehhez persze a csak egy szexi fehérneműt kap magára… 3. Öltözködés a szennyeskupacból Ismerős jelenség, amikor a pasi végigszagolgatja a szennyesben lévő ruhákat, majd ismét felveszi azt, ami érzése szerint annyira még nem is koszos. Pedig dehogynem! A nőknek egyébként jobb a szaglásuk – szóval alapszabály, ha egyszer már beleizzadtál a melegítődbe, ne vedd fel újra! 4. Büdös ruha parfümözése Ez az előző pasiszokás továbbfejlesztett verziója, amikor a férfi érzi, hogy igenis büdi az a ruha, de megpróbálja elfedni parfümmel. Senki se veszi be ezt a trükköt! 5. Amikor a pasi belezúg a tükörképébe Egyáltalán nem szexi, amikor a pasi úgy vizslatja magát a tükör előtt, mintha saját magától lenne merevedése. Főként a konditeremben fordul ez elő, de otthon se vidámabb látvány. Forrás: ripost.hu Videó: Hibátlan, szexi képek az instán - Így vernek át téged... Budapest - Szexi lányok, formás idomok, és szinte hibátlan képek. Mesebeli helyszíneken készült fotók, gyönyörű ruhákban tökéletes beállításban. Általában ezt látni a közösségi médiában. Ezek a fotók rohamosan terjednek, ezáltal pedig egyre több lány szeretne hibátlanul pózolni. Sokszor... Tovább a cikkhez VISSZA A KEZDŐOLDALRA