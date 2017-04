Csinosítják a Lujzát: modernebb lesz a csatornahálózat

– Először is köszönjük a környéken élők, dolgozók megértését, türelmét, a beruházás értük is van. Ez egy komplex munka, a csapadékvíz-fejlesztési koncepció megvalósítása évek óta tart, és lassan a hajrájához érkezik. A régi betongyűrűket modern csövek váltják, látványosan korszerűsödik a rendszer – fogalmazott dr. Kovács Ferenc a hétfői helyszíni bejáráson. A teljes beruházás neve („Nyíregyháza Borbánya és Malomkert városrészeket érintő csapadékvíz elvezető hálózat és vízvisszatartási célú tározók fejlesztése”) is érzékelteti, hogy területileg mekkora részt fednek le a munkálatok. A száz százalékosan támogatott, 662 millió forintos korszerűsítést négy ütemben hajták végre. Mussó László önkormányzati képviselőt a kivitelezők tájékoztatták, hogy előreláthatólag a Lujza utcán július közepén végeznek. Addig is: megértés, türelem – a komfortosabb életért.

KM–LTL

A projekt szakaszai

– Szántó Kovács János utcai záportározók létesítése

– Tüzér utcai csapadékcsatorna-rendszer kapacitásának bővítése

– Lujza, Alma és Vércse utcai csapadékcsatorna-rendszer kapacitásának bővítése

– Tünde utcai csapadékcsatorna-rendszer kapacitásának bővítése

