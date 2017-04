“Csodálatos időben futballfieszta minden szinten”

Újfehértó–Tiszadob 6–3 (3–2)

Újfehértó, 100 néző, v.: Takács Á.

Újfehértó: Piskóti R. – Bárány L., Karaffa I., Tímári G. (Potyók J.), Szilágyi Á. (Osikóczki I.), Kántor T., Dénes K., Pallai B., Tóth Sz.(Kiss T.), Szigeti V. (Zámbó D.), Pallai G. Játékos-edző: Kiss Tamás.

Tiszadob: Kolcsár Sz. – Czuper K. (Viszokai Z.), Kiss A., Tálas A., Tóth R., Kiss J., Jónás V., Mata T. (Jancsó L.), Kiss Cs., Kiss N., Fazekas K. (Jónás T.). Játékos-edző: Jancsó László.

Gól: Kántor T. 4, Osikóczki I., Potyók J., illetve Tóth R., Kiss A., Kiss J. Ifi: 7–1.

Kiss Tamás: – Igazából csak a három pontnak örülhetünk.

Jancsó László: – Gratulálok játékosaimnak a mérkőzésen nyújtott teljesítményükhöz. Ma is bizonyítottuk, hogy a csapat megérdemelné, hogy jövőre is ebben az osztályban szerepeljen. Hatvan percig partiban voltunk, szereztünk három gólt, nincs okom panaszra.

Kemecse–Gávavencsellő 2–1 (1–1)

Kemecse, 150 néző, v.: Siroki J.

Kemecse: Szabolcsi M. – Bárány T., Márton P., Pap M. (Kovács M.), Hokk B., Babják Cs., Brondics P. (Lukács G.), Csatári Á., Kóka K. (Soós G.), Balázsi P. (Kovács I.), Hornyák M. Edző: Borza László.

Gávavencsellő: Simkó M. – Kőpájer J., Hengsperger A., Tolnai T. (Karasz L.), Kovács T. (Bodnár S.), Mogyorósi F. (Gulyás I.), Marcsek Z., Winker A., Tóth Z. (Pásztor Zs.), Dócs N., Bíró Cs. (Balogh R.). Játékos-edző: Marcsek Zoltán.

Gól: Balázsi P., Babják Cs., illetve Mogyorósi F. Ifi: 13–0.

Borza László: – Nagyon jó erőkből álló ellenfelet sikerült legyőzni. Magunknak tettük nehézzé a meccset, mert a kapu előtt nem megfelelően koncentrálunk, de a csapat pozitív hozzáállásával elégedett voltam. Az ilyen nehéz sikerek viszik előre az ügyet.

Marcsek Zoltán: – Küzdelmes, harcos mérkőzésen véleményem szerint rászolgáltunk volna a döntetlenre.

Ramocsaháza–Rohod 4–1 (4–1)

Ramocsaháza, 100 néző, v.: Hegedűs Cs.

Ramocsaháza: Nagy G. – Szabó D., Soós D., Farkas I., Zsiros L., Szegedi Z., Balogh Zs. (Ragányi M.), Hajdu G., Fodor Cs. (Tóth A.), Lakatos M., Ladányi S. Edző: Ragányi Mihály.

Rohod: Tóth M. – Kósa D., Dobronyi B., Kósa S., Nagy I., Kézi B., Obsitos S. (Bencze M.), Baráti G. (Tóka K.), Matolcsi L., Ladányi D., Tóth F. Edző: Papp Zsolt.

Gól: Balogh Zs. 2, Soós D., Szabó D., illetve Nagy I. Ifi: 2–3.

Ragányi Mihály: – A győzelmet nem kell megmagyarázni. Megérdemelten nyertünk, korrekt játékvezetés mellett. Gratulálok a fiúknak!

Papp Zsolt: – Köszönet annak a tizenegy embernek aki a vasárnapját a futballra szánta, valamint a két ifistának, akik kisegítettek bennünket, hogy teljes létszámban ki tudjunk állni. Valamilyen változásnak történnie kell, mert ami jelenleg zajlik az számomra elfogadhatatlan.

Kótaj–Geszteréd 6–0 (4–0)

Kótaj, 100 néző, v.: Lövei T.

Kótaj: Czenki P. – Die A. (Gurcsák A.), Fekete B. (Csajka Zs.), Kóder L., Effoua A., Markovics D., Kovács P., Ferenczi F. (Kléninger L.), Guszti L., Rácz R. (Ferenczi M.), Fekete Á. Edző: Seregi Mihály.

Geszteréd: Papp D. – Szilágyi Z., Novák Á., Papp R., Mikó I., Bodnár G., Jávor N., Vass D., Vass G., Géczi P., Gilányi M. (Kiss L.). Játékos-edző: Géczi Péter.

Gól: Markovics D. 2, Rácz R. 2, Efoua A., Fekete Á. Ifi: 5–2.

Seregi Mihály: – Ez a játék már hasonlított ahhoz, amit én el szeretnék képzelni. Lendületesen futballoztunk, de nagyon sok helyzetet hagytunk ki. Ettől függetlenül gratulálok a fiúknak a győzelemhez. A diadalt „Buku” vezetőségi tagnak ajánljuk fel unokája megszületése alkalmából.

Géczi Péter: – Gratulálok a hazaiaknak! Kicsit sem nehezítettük meg a dolgukat.

Nyíribrony–Terem 7–1 (4–0)

Nyíribrony, 150 néző, v.: Papp F.

Nyíribrony: Konzili T. (Lakatos P.) – Szabó B., Bálint G. (Király D.), Imre L., Marincsák R., Sándor R. (Bagoly I.), Kantár J., Galamb P. (Badarász G.), Király T. (Ujfalusy G.), Kriston R., Nagy A. Edző: Marincsák Viktor.

Terem: Somogyi G. – Szász R., Condor E., Moldovan, Podina, Marincas, Gaginas, Obis, Jónás B., Sarkadi Zs., Fábián P. (Jónás G.). Játékos-edző: Fábián Péter.

Gól: Kantár J. 5, Bálint G., Lakatos P., illetve Jónás B. (11-esből). Ifi: 3–5.

Marincsák Viktor: – Csodálatos időben futballfieszta minden szinten. Ilyen amikor egy balhátvéd ötöt rúg. Köszönjük szurkolóink biztatását.

Fábián Péter: – A hazaiak jobban akarták a győzelmet, megérdemelten nyertek ilyen különbséggel is. Akarat és hit nélkül ezt a sportot nem lehet űzni. Példát vehetnénk az ifistáinkról, akik egy háromról fordítottak.

Levelek–Nyírlugos 2–1 (0–0)

Levelek, 100 néző, v.: Pethő P.

Levelek: Kasza Á. – Nagy T. (Gebri Gy.), Majláth S. (Bukta M.), Berta M., Murguly Cs. (Papp R.), Ruff L. (Sitku D.), Pásztor J., Pekk T., Hajdu G., Vass I., Hatházi M. (Busák L.) Edző: id. Majláth Sándor.

Nyírlugos: Tóth N. – Illés G. (Dankó Cs.), Sinka L., Illés Á., Horváth J., Vasvári S., Horváth J., Fézer G., Holló Zs., Bíró F., Sinka M. (Kavalecz B.). Edző: Kavalecz Béla.

Gól: Murguly Cs., Busák L., illetve Fézer G. Ifi: 15–0.

Id. Majláth Sándor: – Nagy nehezen behúztuk ezt a mérkőzést. De ezek a csúnya sérülések elkerülhetnének már végre minket.

Kavalecz Béla: – Vereségünk ellenére is jól játszottunk. Egy egyes állásnál, sérülés miatt tíz emberrel is támadtunk. Gratulálok a fiúknak a hozzáálláshoz és a mutatott teljesítményhez.

Nagykálló–Encsencs 2–0 (1–0)

Nagykálló, 150 néző, v.: Homonai P.

Nagykálló: Pekk J. – Fodor T., Erdei S., Málik J., Göncz B., Zakor J., Szenes I., Ponczók T. (Cipf D.), Bodai K. (Bencs Á.), Módis D., Koskovits Gy. (Matejkó G.). Edző: Koskovits György.

Encsencs: Sivadó R. – Horánszki L., Lengyel L., Szilágyi G. (Franku Sz.), Varjasi K., Tallódi L., Budai J., Küzmös R., Biró L., Biró Zs., Kónya M. Edző: Szedlár János.

Gól: Zakor J., Bencs Á. Ifi: 9–0.

Koskovits György: – Gratulálok a csapatnak a győzelemhez. A játékban ugyan látjuk a hibákat, de úgy gondolom, hogy a bajnokságban az eredmény az elsődleges.

Szedlár János: – Két tizenegyes elmaradt a javunkra, de nem is a vereség fáj, hanem hogy nem egyforma feltételeket kaptunk a mai mérkőzésen. Ezek közt van olyan is, ami kihat a következő mérkőzésre is. Elkeserítő volt ezt a szemléletet végignézni.

Apagy–Kállósemjén 2–1 (1–0)

Apagy, 150 néző, v.: Harsányi Cs.

Apagy: Marcsek T. (Marics T.) – Márton I., Orosz G., Nagy J. (Szalka N.), Lakatos J., Németh A., Svelta Z. (Varga Z.), Hegedüs L., Bakró A. (Hegedüs D.), Árpási D., Polgári L. Játékos-edző: Németh Attila.

Kállósemjén: Árpád J. – Mészáros Á., Marozsán Zs., Papp J., Hamza T., Mocsár Cs., Nistor E., Docsa I., Leka A., Ruszinkó B. (Farkas L.), Nistor R. (Hornyák Gy.). Edző: Lipcsei János.

Gól: Orosz G. 2, illetve Leka A. Ifi: 2–0.

Németh Attila: – Az első félidőben el kellett volna döntenünk a mérkőzést, de így is magabiztos győzelmet arattunk. Gratulálok a fiúknak. Győzelmünket Kovács Zsoltnak ajánljuk névnapja alkalmából. Köszönjük a vendéglátást! További sok sikert a Kállósemjénnek.

Lipcsei János: – Sajnos ebben az összetételben, sok hiányzóval az elő félidőt átaludtuk. A másodikban jobban akartunk, de sajnos, csak egy gólig jutottunk.

A bajnokság állása:

1. Kótaj 21 16 3 2 106–16 51

2. Újfehértó 21 15 2 4 94–36 47

3. Kemecse 21 14 3 4 77–30 45

4. Nagykálló 21 11 8 2 41–31 41

5. Levelek 21 12 4 5 54–24 40

6. Kállósemjén 21 11 3 7 60–36 36

7. Apagy 21 10 4 7 58–37 34

8. Nyíribrony 21 10 2 9 40–49 32

9. Gávavencsellő 21 9 4 8 48–44 31

10. Nyírlugos 21 9 2 10 43–38 29

11. Encsencs 21 8 2 11 58–49 26

12. Geszteréd 20 7 2 11 44–72 23

13. Terem 21 5 – 16 29–98 15

14. Rohod 20 4 3 13 40–60 15

15. Ramocsaháza 21 2 3 16 27–102 9

16. Tiszadob 21 1 1 19 21–112 4

