Csökkent a félelem, visszatérünk a tengerpartokra

Egyre több honfitársunk nyaral külföldön, az elmúlt évben azonban a terrorcselekmények jelentősen átírták a korábbi utazási térképet. Vajon elkezdődött a visszarendeződés, vagy új úti célok felé vesszük az irányt a szabadság édes hetei alatt? Erre kerestük a választ a megyei utazási irodákat faggatva.

A tanév végén indulunk

– Még mindig vannak olyanok, akik a terrorveszély és a korábbi robbantások miatt nem mernek elutazni Törökországba, Egyiptomba vagy Tunéziába, de érezhetően csökken a félelem, így egyre többen döntenek úgy, nyári szabadságukat ottani tengerparti szállodában töltik – utalt vissza a tavalyi turistaszezon nagy veszteseire Bicsérdy Rita. A Sky Travel Utazási Iroda vezetője azt mondja, a belföldi árakhoz képest sokkal kedvezőbb ajánlatokkal kecsegtetik a tunéziaiak, a törökök és az egyiptomiak az utazni vágyókat, ráadásul Debrecenből is elrepülhetnek ez utóbbi két országba, akik inkább döntenek az előfoglalás mellett, és nem várnak a last minute ajánlatokra.

– A török tengerparti kínálat messze a legjobb ár-érték arányban, hiszen megfizethető áron a 4–5 csillagos szállodák is all inclusive ellátást nyújtanak, míg a többi helyen jobbára félpanziót, vagy csak reggelit tartalmaz az ár. Amikor megkérdezik, mindig elmondjuk: ami Ankarában vagy Isztambulban történik, az a legtöbb esetben a több száz kilométerre fekvő tengerpartot nem érinti, de érthető, hogy mindenkinek a biztonság kérdése a legfontosabb. Aki pedig a legkisebb esélyt sem akarja megadni annak, hogy baj érje, s a lehető legnagyobb nyugalomban szeretné érezni magát, az elsősorban a görög és spanyol szigeteket, valamint Bulgáriát választja a 8 nap 7 éjszakás üdülések közül. Nem ritka, hogy az utasaink hosszabbítanak, napokkal vagy akár egy-két héttel is megtoldják a szabadságot – említette a tapasztalatokról a turisztikai szakember, hozzátéve: mi magyarok és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyeiek leginkább a tanév végén kelünk útra, s általában augusztus első két hetéig tart a „szezon”, mert utána már az iskolakezdésre készülnek a családok.

Felfedezők

– Horvátország, Olaszország, Szlovénia, Montenegró, Albánia – sorolja Bicsérdy Rita, hová indul a nyaraló, ha repülő vagy szervezett buszos út helyett (legtöbben Görögországban utaznak így) inkább a gépkocsis utazás mellett dönt. Kiderült az is, hogy egyre többen keresik az Amerikából induló Karib-tengeri hajóutakat, és a Földközi-tengeri hajóutak is kedveltek azok körében, akik egzotikus útra vágynak.

– Úgy látjuk, kisebb csoportok szívesen fedeznek fel olyan országokat – például Izlandot, Új-Zélandot –, amelyek még nem igazán felkapott turistaparadicsomok, szinte érintetlen területek – utalt az újdonságokra Bicsérdy Rita. És persze vannak, akik mindenképp itthon szeretnék kipihenni a fáradalmaikat, ők már többnyire saját maguknak, az interneten foglalnak szállást.

A török riviéra visszanyerte régi fényét

– A legnépszerűbb desztinációink közt van Olaszország, Horvátország és Bulgária, utóbbi esetében egy főnek félpanzióval, repülőjeggyel együtt 150 ezer forintba kerül egy nyaralás, de sok függ attól, milyen messze van a tengerparttól a hotel – tájékoztatta lapunkat a Nyírség Utazási Iroda ügyvezető igazgatója. Asztalosné Éva hozzátette: Törökország esetében két éve volt egy komoly törés, de a riviéra kezdi visszanyerni régi fényét, talán Tunézia az az ország, melyet mostanság kevesen választanak úti célként.

– Törökországban öt csillagos szállodában, all inclusive ellátással két főnek ki tudjuk hozni az utazást 300 ezer forintból – fogalmazott az ügyvezető.

