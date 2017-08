Csúnya fejre állások után feltámadás?

Most légy okos, Domokos! Annál is inkább, mert telibetaláltuk, hogy a megyei első osztályú bajnokság történéseit nehezebb lesz megfejteni, mint egy pokolba kívánt tanár jóvoltából előírt szigorú matekleckét. Mondjuk, tutira mehettünk… A nyáron olyannyira összekuszálódtak a szálak, hogy borítékolható volt, egyes csapatok csúnyán fejreállhatnak, mások a szakadék széléről visszatáncolva domboríthatnak. Persze, az is benne van a pakliban, hogy a múlt heti nyitányon betlizők ezúttal feltámadnak, és fordítva. Alighanem sokan dobnak még egy hátast a eredményektől.

Mert egyelőre olybá fest, semmire nincs garancia. Az előző évadban toronymagasan kiemelkedő, majd csaknem atomjaira hullott, egyben azonnal eltemetett Balkány nyerni tudott az acélosnak titulált, újonc Tarpa otthonában. De már is itt a következő fogas lecke: a második körben legutóbbi idény bronzérmese, az ugyancsak a jobbak közé sorolt Tiszavasvárit fogadja a Mirgai-legénység. A vendégek némiképp csalódást keltő döntetlennel kezdtek a Nagyhalásszal szemben, mindazonáltal mi mást lehet írni: háromesélyes a balkányi parti. Miként ez elsüthető még legalább három összecsapásra.

A frissen feljutott alakulatok közül a Kótaj számíthat a legmelegebb pillanatokra Nyírgyulajban. Pláne, hogy a házigazda diadalmas mándoki portyával kezdett, vagyis megkockáztatható, az aktuális évadban is meghatározó erő lesz. A rossz ómennek tekinthető, hazai botlással startoló Dombrád mindig veszélyes fehérgyarmati túrára hivatalos. Miként a tuzsériak is felköthetik azt a bizonyost, elvégre a favorithoz méltóan kezdő Sényő-Carnifex érkezik. Bár megeshet, hogy a Tisza-parti katlanban megizzadhat, nem csupán a hőmérséklet miatt…

Na és akad itt még szatmári, no meg beregi rangadó. Előbbin a nagyecsediek az első fellépésen „ötösre” vizsgázó mátészalkaiakat próbálják legyűrni. A vendégek edzője, Opre Mihály másfél évet húzott le az aktuális rivális kispadján, jónéhány sikeres meccsel megspékelve az adott periódust, azóta viszont rendre hoppon maradt az ecsedi turnék során. Ugyanakkor Vásárosnaményban a hajdanvolt korszakot idézik meg, amikor a Tarpa elleni meccsek megmozgatták a környéket.

Afféle szolgálati információ a végére, kivételesen valamennyi mérkőzést egy időben, szombaton rendezik.

KM-KT

Szakvezetői várakozások: 2. forduló (kezdés: 17, ifi: 15)

Szombat

Rakamaz–Mándok

Varga Attila, rakamazi edző: – Az első forduló után mindkét csapat az alsóházba került, a „kiesési rangadón” mindenképpen pontot, pontokat akarunk szerezni.

Dancs Béla, mándoki edző: – Ha az egyéni hibáinkat ki tudjuk küszöbölni és a csapat védekezése stabilabb lesz, akkor van keresnivalónk Rakamazon.

Nyírgyulaj–Kótaj

Lukács Tibor, nyírgyulaji edző: – A bajnokság elején nem szerencsés újonccsapattal találkozni, de hasonló hozzáállással, mint Mándokon – ismét nyerhetünk.

Seregi Mihály, kótaji edző: – Nagyon jól rajtoló gyulaji csapathoz látogatunk, amely esélyese a mérkőzésnek. Ugyanakkor mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy megnehezítsük a dolgukat.

Fehérgyarmat–Dombrád

Siti Ferenc, fehérgyarmati edző: – Alakuló csapatunknak, ha nem követi el a nyitómeccsen tapasztalt hibákat, lehet esélye a Dombrád ellen.

Kató István, dombrádi edző: – A kilencvenkettedik percben elszenvedett első bajnoki meccsen túlléptünk, a hibákat megbeszéltük, viszont a javításhoz még türelemmel van szükség.

Vásárosnamény–Tarpa

Balogh Gyula, vásárosnaményi játékos-edző: – Az biztos, meglepett minket a Tarpa hazai veresége a nyitányon, most nyilván javítani szeretnek, éppen ezért nagyon nehéz mérkőzésre számítok.

Márton István, tarpai edző: – A rajtunk nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. Tudjuk, a következő mérkőzés sem lesz könnyebb, de bízunk benne, hogy minél hamarabb felvesszük az osztály ritmusát és javuló helyzetkihasználással megszerezzük első pontunkat, pontjainkat.

Balkány–Tiszavasvári

Mirgai László, balkányi edző: – Szokták volt mondani, a múlt heti sikerünk akkor ér valamit, ha ezúttal is eredményesen tudunk szerepelni. Természetesen tisztában vagyunk azzal, hogy nem lesz egyszerű dolgunk, ugyanakkor a fiatalok megmutatták, lehet rájuk számítani.

Kiss Gábor, tiszavasvári edző: – Tavaly „nagy mellényben” érkeztünk Balkányba és sajnos, még nagyobb zakóval távoztunk. A hét végén minden meg fogunk tenni annak érdekében, hogy sikeresen szerepeljünk.

Nagyhalász–Baktalórántháza

Ludánszki István, nagyhalászi edző: – Hazai környezetben szeretnénk megszerezni a három pontot, amihez hasonló hozzáállás szükséges, mint múlt héten egy masszív ellenféllel szemben.

Gebri Pál, baktalórántházi edző: – Jól kezdtük a bajnokságot, szeretnénk, ha ez a lendület nem törne meg a lelkes, sportszerű halászi szurkolótábor előtt sem.

Tuzsér-Sényő–Carnifex

Antal István, tuzséri edző: – Megmondom őszintén, a vereség ellenére biztatóan játszottunk Baktán. Az első hazai meccsünkön nem szeretnénk a közönséget becsapni, csupa szív, lelkes játékkal győzni szeretnénk.

Sándor Tamás, sényői edző: – Biztos vagyok abban, hogy a szezon nagy részében, illetve a szombati meccsen is szervezett védekezéssel fogjuk szembe találni magunkat. Erre készülünk, de továbbra is a saját játékunkat próbáljuk nyújtani.

Nagyecsed–Mátészalkai MTK

Ádámszki Róbert, nagyecsedi játékos-edző: – A Sényő elleni vereség azért is fájó, mert három embert is elvesztettünk… De megoldjuk így is ezt a feladatot, a szomszédvári rangadón nem tudok elképzelni mást, mint a győzelmet.

Opre Mihály, mátészalkai edző: – A következő két meccs nem az lesz, amelyen gólkülönbséget fogunk javítani… Másfél évet töltöttem el Nagyecseden, jól ismerem a csapatot, mióta eljöttem, ellenfélként még pontot sem sikerült ott szerezni. De most megpróbáljuk.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA