Csúnyán becsapták a bankóval a nyíregyházi vendéglátósokat

A belvárosi vendéglátóhely pultosa semmi gyanúsat nem vett észre azokban az emlékezetes percekben a középkorú hölgy viselkedésén. – Nem csak amiatt van előttem az arca, mert a biztonsági kamera rögzítette. Ha most látnám, azonnal felismerném – idézte fel az ominózus estét a fiatal hölgy, akit arra kértünk, hogy elevenítse fel a hamis húszezer forintos történetét.

Két helyi vendéglátóhelyről tettek bejelentést.” Fehérvári Marietta

Aligha a véletlen műve

– Tökéletesen előttem van: egyedül volt, energiaitalt és üdítőt rendelt, 20 ezrest adott, én pedig 19 240 forintot nyújtottam vissza neki. Nem volt olyan speciális lámpa, amivel megvizsgálhattam volna a pénzt, és akkor fel sem merült bennem, hogy nem igazi a bankjegy. Semmi különöset nem észleltem a viselkedésén. Miután már eltávozott, gyanússá vált a 20 ezres színe és tapintása. Utána jeleztem a főnökömnek, azóta pedig ismeretlen tettes ellen nyomoz a rendőrség.

A vendéglátóhely közösségi oldalon ekképpen üzentek:

„Te hozzád szólok kedves hölgy, aki hamis húszezressel fizettél! Jóindulatúan hisszük, hogy nem voltál ennek tudatában, de ezt majd a rendőrségi eljárás eldönti. Kérünk téged, hogy jelentkezz! Hidd el, neked ez lesz a legjobb megoldás! Amúgy négy kamera is rögzített, melyek felvételeit a rendőrök elvitték. Pechedre a kedves vendégeink is vallomást tudnak majd tenni, hiszen többen is láttak. A pénzen nem volt fémhuzal és az üres részen nem látszódott Deák Ferenc tükörképe. Ráadásul ha tüzetesebben megvizsgáljuk, látható, hogy az egyik sarkán rosszul van levágva a papír. A környékbeli térfigyelő kamerák felvételeit is vizsgálja a rendőrség”.

Utána kiderült, hogy aznap egy pizzériában is hasonlót tapasztaltak:

– Nálunk egy 35–45 év körüli, fizimiskára hasonló nő fizetett. Egy órán belül, a közelben, ami nem a véletlen vagy a sors műve. Ráadásul a bankjegyek sorszáma is egyezik – tette közzé a pizzéria képviselője.

– A Nyíregyházi Rendőrkapitányságon július 17-én és július 19-én két helyi vendéglátóhelyről tettek bejelentést, mely szerint ismeretlen tettesek vélhetően hamis húszezer forintos bankjeggyel fizettek. A rendőrség pénzhamisítás bűntett elkövetése miatt rendelt nyomozást ismeretlen tettesek ellen – kezdte reagálását Fehérvári Marietta, a megyei rendőr-főkapitányság sajtóreferense, aki kitért a büntetési tételre is: – A büntető törvénykönyv rendelkezései szerint a bűncselekmény elkövetői 2–8 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendőek. Azt tanácsoljuk, hogy azoknak, akiknek gyanús a számukra átadott bankjegy, ne fogadják el! Átvétel előtt mindig ellenőrizzék a bankjegyek szabad szemmel is jól látható biztonsági elemeit (például vízjel, biztonsági szál, hologramfólia, színváltó nyomat, illeszkedőjel)!

– Amennyiben azok hiányát tapasztalják, vagy egyéb okból gyanúsnak találják a bankjegyet, akkor utasítsák vissza az átvételét és értesítsék a rendőrséget a 112-es segélyhívószámon. A Magyar Nemzeti Bank honlapján a jelenleg fogalomban lévő összes bankjegy biztonsági elemei címletekre lebontva megtalálhatóak.

KM–LTL, PI

Hogyan lehet felismerni a hamis bankjegyet?

A bankjegyet a fény felé kell fordítani, és megnézni az előlap bal oldalán előtűnő portrét. Ha a kép túlzottan éles vonalakból áll, gyanús lehet a bankó. Ha a papírpénz másik oldalán, átvilágítás nélkül is jól láthatóak a vízjel körvonalai, már valószínű, hogy hamis. Az eredeti pénzen a vízjel-arc jobbra néz. Előfordulhat, hogy a pénzhamisítók vegyi kezeléssel lemossák a bankjegypapírról a nyomdafestéket, és a valódi, biztonsági elemeket is tartalmazó papírra nagyobb címletet nyomtatnak. Meg kell nézni a bankjegy előlapján az ezüstszínű, bő fél centi vastag fémcsíkot is. Ennek felületén mozgatás hatására hol az MNB betűk, hol pedig a köztársaság címere láthatók, míg a szélén a pénz értéke is látható apró számokkal. Ennek minden esetben egyeznie kell a címlettel. Ha a kettő között eltérés van, a pénz hamisgyanús. Százszázalékos biztonságot csak a speciális UV-A/C lámpák nyújtanak.

Résen van a „Jó szomszéd”

A „Jó szomszédot” nem lehet átverni, a Szabolcs-Coop Zrt. valamennyi üzletében található pénzvizsgáló UV-lámpa – tudtuk meg Szurovcsják Ilonától, a cég vezérigazgatójától. Mint mondta, a pénztárosoknak minden bankót kötelességük „átvilágítani”. Bizonyára ennek is köszönhető, hogy ezidáig egyetlen esetben sem kellett a dolgozóknak jegyzőkönyvet felvenniük és értesíteniük a rendőrséget hamis fizetőeszköz felbukkanása miatt.

– Olyan viszont előfordult – osztott meg velünk egy „színes hírt” a vezérigazgató –, hogy egy-egy bankó véletlenül háztartási pénzmosás áldozata lett… A centrifugálás és szárítás után a bankjegy színe, tapintása kissé megváltozott, de a pénzvizsgáló fényszűrőn ettől függetlenül átment…

