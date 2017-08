Cukorbetegségből gasztronómiai siker

A képzeletbeli dobogó legtetejére állhatott a közelmúltban a túristvándi önkormányzat hatfős csapata a XV. Gyarmati Vigasságok Népi Ételfőző Versenyén. Amint azt Pásztor Csabától, a fakanalat nem hiába forgató kis kompánia „csapatkapitányától” megtudtuk, különös előzménye van ennek a mostani sikertörténetnek, mivel az egész egy komoly betegséggel kezdődött.

– Cukorbeteg lettem, ami körülbelül egy évvel ezelőtt derült ki, s be kellett látnom, hogy sürgős életmódváltásra van szükség – kezdte a történetet Csaba, aki egyébként a helyi művelődési ház igazgatója is egyben.

A betegség a múlté lett

– A feleségemmel megbeszéltük, hogy érdemes volna áttérnem a paleolit táplálkozásra, s a rendszert átgondolva kitaláltuk, hogy kukoricaalapú ételeket fogunk készíteni. A recepteket magunk alkottuk meg, s 3 hónap alatt sikerült leadnom 36 kilogrammot a testsúlyomból. Ám ettől is lényegesebb eredmény, hogy az életmódváltásnak köszönhetően kigyógyultam a cukorbetegségből.

– Egy ilyen ételt vittünk el Fehérgyarmatra is, amit elneveztünk túrós málénak. Kukoricakása, szalonna, túró hozzáadásával készül, amit megfejelünk egy kapros-tejfölös öntettel és némi reszelt sajttal, s az egész mehet a sütőbe. Hihetetlen finom, laktató, ráadásul variálni is tudjuk. A versenyen elkészített két tepsi étel elfogyott, mint a pinty – sorolta lelkesen Csaba, aki azért külön kihangsúlyozta, hogy a legtöbb elismerés a feleségét, Andreát illeti, hiszen – miközben mindent megtett a férjéért – számos receptet ő maga alkotott. – Ezekből össze is gyűlt egy kötetre való. A paleo módszernek köszönhetőn száműztük a szénhidrátokat, a hús és a szalonna lett az alapvető. A kukorica pedig – habár szintén szénhidrát – azért remek alapanyag, mert négyszer annyi idő alatt szívódik fel, nem nyomja fel a vércukorszintet, ráadásul vitaminokban és rostokban is gazdag, jó élettani hatással bíró élelmiszer – folytatta.

A házaspár legutóbb meghívást kapott egy budapesti gasztronómiai fesztiválra, újabban egy receptkönyv kiadásában gondolkodnak, s nem kizárt, hogy vállalkozásba fognak, így téve közkinccsé a receptjeiket.

