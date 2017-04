„Dada szerelmese” előtt tisztelegtek

„Mint egy festmény Holló művei közül, olyan a mai délelőtt. A Nap hol el-, hol előbújik, az emberek munkájukat végzik a kertekben, a gyerekek iskolába igyekeznek. Talán ez az örökké változó, mégis mindig meghitt nyugalmat árasztó látvány az, mely itt tartotta 30 éven át Holló László festőművészt.” Ezekkel a szavakkal köszöntötte a minap a Holló-emlékünnepségre érkezett vendégeket ifj. Kovács Géza közművelődés-vezető, a Holló Emlékház kurátora.

A Kossuth- és Munkácsy–díjas festőművész születésének 130. évfordulója tiszteletére szervezett esemény számos emlékező koszorú elhelyezésével kezdődött, majd a helyi iskolás gyermekek mutattak be műsort a festő életéről, amit a néptánccsoport színvonalas előadása és fuvolajáték követett. „Az Embertől a Művészig” – válogatás magángyűjtemények kincseiből címmel rendezett kiállítást dr. Szonda István kulturális antropológus, néprajzi szakfelügyelő, az Endrődi Népház igazgatója nyitotta meg, amely az alkotót nem csak mint művészt, de mint érző embert is bemutatja. A jeles esemény keretében a művész fogadott unokája, Ujváry Zoltán professzor ajándékait ­Hirsch Katalin festőművész adta át a művész nevét viselő általános iskolának, így a Tisza néni című, 1934-ben készült, nagy méretű olajfestményt, illetve a művész egyik ifjú kori önarcképét is.

Értékmegőrző munkásság

A jeles esemény keretében adták át a Holló László–díjat, melyet ezúttal Boncsér Árpád tiszadadai szobrászművész kapott. A laudációban kiemelték több évtizedes önzetlen, értékmegőrző alkotói munkásságát, a falusi ember mindennapi életének, tevékenységének plasztikus ábrázolását, a jeles, történelemformáló személyek megmintázásában kifejtett tevékenységét is.

