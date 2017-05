Daliás dáliák a kertünkben

A dália (Dalia) a kedvenc virágaim egyikéhez tartozik, bár nem örvend túl nagy népszerűségnek, mert a vele járó munka elrettenti az amúgy is elfoglalt kerttulajdonosokat. Való igaz, hogy érzékenysége miatt az első fagyok után fel kell szedni és gumóját télen takarva tárolni, azonkívül a magasabb fajtái elég sok helyet foglalnak el az ágyásban, sőt még támaszték is kell nekik – mégis úgy vélem, az egyik sztárja lehet a kiskertünknek. Azon felül, hogy a szivárvány minden színében megtalálható, millió fajtájából válogathatunk (a törpe dália, a pom-pom, a kaktusz vagy a szimpla virágú), kora nyártól egészen a fagyokig ontja a virágokat. Nos, ezen tulajdonságai szerintem kellően kárpótolhatnak minket a ráfordított munkáért. Ha megfelelő nemesítést választunk és a hozzá megfelelő növényekkel társítva ültetjük az évelőágyásunkba, az összhatás látványa lenyűgöző lesz. Ha a piros-, bordó-, narancsárnyalatokat vegyítjük a bunkóliliommal (Cordyline), ami nem a legszebb magyar neve ennek a mutatós növénynek, valamint a vörös rózsával, tűzesővel (Heuchera), kannával (Canna indica), narancsszínű sásliliommal (Hemerocallis), akkor már meg is alkottuk a trópusi hangulatot.

A dália virágzását előbbre hozhatjuk egy hónappal, ha edényben előhajtatjuk a kiültetés előtt. Ezt áprilisban végezzük el, és melegházban vagy naposabb ablakpárkányon várjuk a levelek megjelenését! Először óvatosan szedjük ki a gumókat a tőzegből (vagy szalmából, vagy amivel takartuk), a kikészített edény aljára szórjunk jó minőségű virágföldet, majd tegyük bele a dáliát úgy, hogy az elszáradt szárvég kifelé nézzen a cserépből! A gumókat igazítsuk bele, és töltsük fel földdel az edényt! Írjuk rá a fajtáját, esetleg a színét is, hogy a kiültetésnél (még a virágba borulás előtt) ne okozzon gondot! Locsoljuk meg jól, majd innentől kezdve körülbelül 2 hét múlva el is kezd majd kihajtani. A kiültetéssel várjunk május közepéig (végéig), addigra meg is erősödik a növény! Napos, meleg helyet válasszunk neki, és ha jó minőségű a föld és rendszeresen eltávolítjuk az elhervadt virágokat róla (mint a rózsa esetében), akkor késő őszig fogja virágaival díszíteni a kertünket.

Szimpla fajtából

Ha szeretnénk vonzani a hasznos kis beporzó rovarokat, méheket, nem árt tudni, hogy hiába a rikító színek, csak a szimpla virágú fajtákból tudják kiszedni a számukra értékes nektárt, ezért inkább részesítsük ezt a fajtát előnyben!

– Jánky Noémi –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA