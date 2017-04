Díjnyertes fotósorozat a Nyíregyházi Egyetemről

A Campuson kellett olyan fotókat és szelfiket készíteni mobiltelefonnal, amelyek kifejezik az egyetemi lét lényegét és a fiatalok szemével mutatják be a Nyíregyházi Egyetemet. A helyszínen készített fotókat online kellett továbbítani a verseny szervezőinek, így egy izgalmas, a szokásos pályázatos rendszertől innovatívabb versenyen vehettek részt a tanulók. A pályázatokon szokásos magas technikai elvárások helyett, sokkal életszerűbb mobiltelefonos technikát kellett alkalmazni a diákoknak. Ennek megfelelően meg kellett tanulniuk a mobiltelefont valódi fényképezőgépként használni, és a fotózás alapvető elvárásainak megfelelő képeket készíteni.

A díjátadó kiállításra kiválasztott képek nagyrészt a Kossuth diákok alkotásai és a fődíjat is egy Kossuthos, Vass János 4/9.c osztályos tanuló nyerte el fotósorozatával. A diákfotókon a fiatalos lendület érhető tetten, ez segítette az alkotót a sikerhez. A nyeremény igazán inspiráló, hiszen egy 3 fős sétarepüléssel lett gazdagabb a fiatal fotós, így a légifotózást is ki tudja próbálni a közeljövőben.

A médiainformatika osztály diákfotósai, diákfilmesei már évek óta sikeresen szerepelnek a versenyeken. Az ebben az évben indult évfolyam is erősen kezdett, hiszen minden fotópályázatot megnyertek az osztály tagja városi, megyei és országos szinten is. A Nyíregyházi Egyetem fődíja és az egyetemi kiállításon megtekinthető Kossuthos fotók nagy örömet szereztek a diákoknak, hiszen így a szélesebb hazai közönség előtt is be tudtak mutatkozni munkájukkal.

– Kecskemétiné Szilvási Zsuzsanna –

