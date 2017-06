Diszkoszban arany, súlylökésben bronz

Nem múlhat el diákolimpia országos döntő szabolcsi sikerek nélkül, ez a Székesfehérváron megrendezett V-VI. korcsoportos finálé során is kiderült. Igaz, az érmek számát tekintve volt már ettől termékenyebb diákolimpia is, de ne panaszkodjunk, főként, mert népes versenyzői garnitúra képviselte Szabolcs-Szatmár-Bereg megyét.

Az egyetlen bajnoki címet a kisebbek, vagyis az V. korcsoportos versenyzők között Zsiga Kinga szerezte. A nyíregyházi Vasvári Pál Gimnázium diákja aranyérmet szerzett diszkoszvetésben, és súlylökésben is remekelt, hiszen abban a versenyszámban is felállhatott a dobogóra, lévén harmadik helyezést szerzett. Ezzel ő lett a székesfehérvári viadal legeredményesebb megyebeli indulója. Kinga egyesületi edzője Kerekes László és Cserpák Róbert.

A többi érem is az V. korcsoportban született. Ragyogóan szerepeltek a fiú sprinterek, Széles Imre tanítványai közül hárman is bejutottak a döntőbe, és további két nyíregyházi futhatott a B-fináléban, vagyis a két futam összesen 16 száz méteres síkfutója közül öten képviselték a szabolcsi megyeszékhely színeit. Közülük végül Téglási Ákos szerepelt a legjobban, harmadikként zárt, és két klubtársa, Béni Gergő Roland valamint Szaffián Zsombor követte őt a célban. Az Eötvös-gyakorló diákja, Téglási Ákos kétszáz méteren is harcban volt a dobogóért, végül negyedikként ért célba, 13 századmásodperc hiányzott az éremhez. A bánkis Béni Gergő Roland ebben a versenyszámban is egy helyezéssel maradt el klubtársától.

Ugyancsak egy bronzot és egy dobogóközeli eredményt ért el Tóth Balázs. Az éviszes diák súlylökésben lett harmadik, diszkoszvetésben pedig az ötödik helyen zárt. Ebben a versenyszámban sem ő volt az egyedüli megyei induló. Két versenyszámban remekelt a vasvári Botos Boglárka is, aki 400 méteren negyedik, kétszázon nyolcadik lett.

Üde színfoltja volt a versenynek Nagy Dániel. A Krúdy-gimnázium tanulójának „eredeti” sportága a kosárlabda, de távolugrásban is jeleskedik, amit az is jelez, hogy különösebb rákészülés nélkül az ötödik helyezést szerezte meg. A dobogóhoz pedig mindössze három centiméter hiányzott.

A VI. korcsoportban szereplők között a legjobb eredményt a krúdys távolugró, Varga Péter és a zrínyis sprinter, Dudás Anetta érte el, mindketten a negyedik helyen végeztek a maguk versenyszámában. Nem sokkal maradt le a dobogóról Kovács Noémi (Zrínyi) sem, ő diszkoszvetésben végzett az ötödik helyen.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA