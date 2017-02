DK-sajtótájékoztató: “Lassabban haladunk mint 74 éve…”

Elhangzott: a MÁV utazóközönsége okkal elégedetlen a jelentős fejlesztésekre szoruló Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hálózattal, és joggal várja el, hogy most, amikor a kormány az uniós fejlesztési források maradéktalan felhasználásáról beszél, jusson elég pénz a mostohagyermekként kezelt szakaszok modernizálására is. – Egy személyvonat jelenleg 1 óra 49 perc alatt zötyög át Mátészalkáról Nyíregyházára, ez a – korszerűtlenség diktálta – tempó a 74 esztendővel ezelőtti állapotokat is alulmúlja. Sajnos több szakasz „büszkélkedhet” még ilyen rossz teljesítménnyel hazánkban. A DK célzott, ésszerű és mihamarabbi fejlesztéseket sürget, hogy minden ember időben és tempósan célba érhessen a MÁV járataival, s hogy ne mélyüljön tovább a szakadék Kelet- és Nyugat-Magyarország vasúthálózata között – mondta Varju László.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA