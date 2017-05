Döbbenetes videó: Ketrecben lebegő szexi pornósztárra támadt a cápa

A nézők szerint ugyanis megrendezett videóról van szó. Molly Cavalli ezt tagadta, még a bokáján lévő sérülést is megmutatta. Ám most előlépett egy rutinos búvár, Bryce Rohrer, a Florida Shark Diving operátora, aki azt állítja, trükk az egész, korábban őt is megkereste a filmstúdió és a pornószínésznő, hogy segítsen egy trükk felvétel elkészítésében, amiben egy megrendezett cápatámadás is szerepet kap – állítólag még műsebekről készült képeket is küldött neki a színésznő, hogy megmutassa, hogy fog kinézni majd a támadás nyoma – ám a férfi végül visszautasította, hogy segédkezzen az akcióban. Ám úgy tűnik a videó mégis elkészült. És igazi, vagy sem, 14 millióan már látták, ami azért szép szám.

Forrás: mirror.co.uk

Viszonylag kevés embernek jutna eszébe, amikor egy hatalmas cápát lát úszkálni a hajónál, hogy a vízbe veti magát és lebirkózza a ragadozót. Ez a pasi megtette. De vélhetően nem tenné meg újra.

