Doromboló gyilkosok

A madarakat segítem a téli etetési és a tavaszi költési szezonban, és nincs kedvemre, ha a hóban-hidegben legyengült, vagy frissen kikelt szárnyasokat kedvtelésből vadássza le a harmadik szomszéd – szarvasgombás-kaviáros táppal jóllakott – cuki, pici cicukája.

Ha valaki macskát tart házi kedvencként, zárja be – gondoltam mindig is, és a véleményemet hovatovább tudományos kutatások eredményeivel is alá tudom támasztani. Egy globális elemzés szerint a macskák már legalább 63 állatfaj kihalásában működtek közre, egy másik, Egyesült Államokban készült felmérés pedig kimutatta: a doromboló tömeggyilkosok évi 8, más becslések szerint 25 milliárd állatot pusztítanak el – na nem azért, mert éhesek.

Nem egyedi, de közismert példa, hogy a különös nevű madárfajt, a Stephens-szigeti álfakuszt egyetlen nyár alatt pusztították ki a macskák. Az említett sziget Új-Zélandhoz tartozik, nem csoda, hogy ez az ország jelentette be elsőként: kiirtják az invazív ragadozókat, köztük a kóbor macskákat. Arra kérem tehát a cicabarátokat, késleltessék a napjainkban zajló kihalási hullámot, és ivartalanítsák, de legalábbis zárják be Cirmikét – mielőtt a vadászoknak kellene közbelépniük.

– Hoványi Péter –

