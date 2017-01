Drágább a mindennapi kenyerünk

– A szakmunkásbérek emelkedése vállalkozásonként 33 ezer forintnyi többletterhet jelent, s ha hozzávesszük a 30 százalékos éjszakai, s a hétvége után járó 100 százalékos pótlékot, mindenki beláthatja, a sütőipari vállalkozásokat jelentősen visszaveti az idei bérszínvonal-emelés. Magyarországon a sütőipar árbevétel arányos nyeresége a NAV-adatok alapján mindössze 2,5 százalék. Ez a szerény nyereség nem tudja a mostani bérköltség növekedést fedezni – mondta Lakatos Tibor.

A vásárlók megértik ezt

A nyíregyházi Vela Kft. ügyvezetője hozzátette: egyetlen megoldás marad, az áremelkedés, enélkül ugyanis a sütőipar komoly hátrányba kerülhet. Szerinte fontos azt is elmondani, hogy ez az áremelés mindössze 10–15 százalékos kiadást jelent.

– Itthon az átlagos egy főre eső kenyérfogyasztás 37 kilogramm, ha ezt levetítjük egy 200 forintos kenyérre, az összkiadás nem éri elé az évi 33 ezer forintot. Vagyis nem égbe menő, hatalmas növekedésről van szó, ráadásul ez még a költségeinket se fedezi teljes egészében. Nálunk a leggyengébb hónap a január, de február elején már ki kell fizetnünk a megemelt járulékokat, vagyis a lehető legrosszabb időpontban jött a bérfejlesztés. Egyébként nem mindenki ugyanakkor emeli az árait. Mi például már január elsején léptünk, de van olyan cég, ahol csak februárban emelnek, minden attól függ, kinek mennyi tartaléka van. Én azt látom, hogy a vásárlók megértik ezt, s nem borzadnak el attól, hogy éves szinten háromezerrel nő a kiadásuk. S még egy fontos dolog: december 19-én újabb terhet raktak ránk az élelmiszerkönyv megváltoztatásával. Például a rozskenyérben a rozsliszt arányának minimálisan 60 százalékosnak kell lenni, újabb címkéket, zacskókat kell gyártani, ami további többletterhet jelent – mondta el érdeklődésünkre Lakatos Tibor.

– Az átadási áraink 2011 óta változatlanok, s ez idő alatt több mint 60 százalékkal nőtt a minimálbér, de ezt az ágazat már nem tudja kigazdálkodni, mert nem rendelkezik ekkora tartalékkal, miközben a szakemberhiánnyal is meg kell küzdenie – erősítette meg Krámer Zoltán.

Megtartani a szakembereket

– A 10–30 százalék közötti áremelés a kifli, zsemle esetében 2–3, egy kilogramm kenyérnél 20 forint árnövekedést jelent a fogyasztói árban. Azt nagyon sajnáljuk, hogy amikor az alapvető élelmiszerek áfájának csökkentéséről döntött a kormány, akkor a kenyér kimaradt. Pedig ez önmagában jelenthetett volna kompenzációt, hiszen ha a 18-ról 5 százakra csökkent volna az adómérték, változatlan maradhatott volna a fogyasztói ár – vélekedett a jelenleg 191 embert foglalkoztató Nyíregyházi Kenyérgyár Kft. ügyvezetője. Hozzátette: az áremelés arra elég, hogy a minimálbér 15 és a garantált bérminimum 25 százalékos emelését kompenzálják, és megtartsák a szakembergárdájukat.

A boltzár idején a feledékenység adott rá alkalmat

Gergely-Nagy Hajnalka régóta szerette volna kipróbálni az otthoni kenyérsütést.

– Van abban valami szívet melengető, hogy az ember a két kezével készíti el a mindennapi betevő kenyeret a szeretteinek, de valahogy mindig győzött a lustaság, hiszen sokkal könnyebb és gyorsabb a boltban levenni a polcról, mint otthon pepecselni vele. Aztán a vasárnapi boltzár idején a feledékenység alkalmat adott a sütögetésre, ugyanis egy szombat este rájöttem, hogy elfelejtettem boltba menni és nincs otthon egy szelet kenyér sem. A férjemnek ekkor igencsak lefelé kezdett görbülni a szája, hogy mi lesz a másnapra beígért chilis babbal, ami ugye péksütemény nélkül elképzelhetetlen. Mit csinál ilyenkor egy jó feleség? Leül a számítógép elé és keres a neten egy olyan receptet, amihez minden hozzávaló megvan otthon, kezdőknek is sikerülhet és nem kell gyúrni meg dagasztani. Végül megtaláltam az igazit, amit csak be kellett keverni egy tálba, éjszaka pihentetni és reggel kisütni. Magam is meglepődtem, annyira finom lett, sokkal jobb, mint amire számítottam, – fogalmazott a fiatal feleség és háziasszony.

– Aki eddig csak kacérkodott a házi kenyérsütés gondolatával, annak bátran ajánlom, hogy vágjon bele, mert egy jó recepttel könnyebb, mint hinnénk – árulta el Gergely-Nagy Hajnalka, aki azóta gyakrabban „felejt el” kenyeret venni.

