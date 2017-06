Megváltást jelentett a lövés Drágábbak a halak, nagyobbak a költségek Házi főzésű kukoricára kapott az amur Két amur is segítette a verseny megnyerését Küszök, keszegek, kárászok Nyári szünidei horgásztáborok Kifogott halak, elejtett nagyvadak Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Jó kezekbe kerültek a legjobbak Templom után remekelt Mózer felügyelő Napi sportidézet Az oválnak jól jött az eső Tóth Fruzsina is a válogatottban 2 Fiatal és rutinos kapus érkezik Bakta–Balkány döntőt vívnak A legjobb négy Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Századosnak, tisztelegj! Ilyen a valóság a futballon keresztül Labdarúgás: Megyei III. osztály Sporttörténelem az országos bajnokságon A csapatbajnokik után rangos egyéni verseny Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Nagy fába vágták a vésőiket Kettős vöröskeresztes elismerés Záhonyban Szépen csillog az ezüstérem A tagiskola tagjait sem felejtették itthon Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Zenith-buli Sóstón Freskókiállítás Kisvárdán Hagyományőrző napot rendeznek Nyírbélteken Programajánló Moziműsor Kaktuszkiállítás Nyíregyházán Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Széchenyis éremeső az országos versenyen Totális káosz a napod? Így dobd fel magad! Célegyenesben a mérki csapat A felvizezett kávé(zó) nem jó Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Letöltés PDF-ként Terület kijelölése Várja a vakációt Zene a bizonytalanságról Tarvarjak keltek ki a Szegedi Vadasparkban Repült is az új szerepe kedvéért a filmsztár Komoly zavarokat okozhat Római kori fürdőházra bukkantak Angliában Garfield a gyerekeknek Ebédidő Céklás forró csokoládé Ella Fitzgeraldra is emlékeznek Megér egy mosolyt Letöltés PDF-ként Terület kijelölése ZOOM Mutasd a szöveget A 2017. június 8. Drágábbak a halak, nagyobbak a költségek Ezek a pontyok május elején Tolna megyéből érkeztek a Holt-Szamosba Fotó: Szamosi Élménytér Ezek a pontyok május elején Tolna megyéből érkeztek a Holt-Szamosba FOTÓ: SZAMOSI ÉLMÉNYTÉR SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG. Arról panaszkodnak a horgász­egyesületek vezetői, hogy nem kapni telepítendő halakat, mert az ezzel foglalkozók a pikkelyeseket jó pénzért külföldre adják el. Így megyénk egyesületei kénytelenek messzebbről beszerezni a telepítendő halakat. A nagyobb távolság miatt jóval több a költség, s a halakat is megviseli a hosszú út. Mint az egyik holtág használójától megtudtuk, május elején a Dunától keletre senkitől sem tudtak telepítendő pontyot venni, június végére, július elejére kapott csak ígéretet, végül Tolna megyéből hozták a halakat az ország legkeletibb tájára. A felvetéssel kapcsolatban megkérdeztük Fesztóry Sándort, a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Közhasznú Szövetségének ügyvezető igazgatóját. – Én is úgy tudom, hogy mivel megnőtt a ponty iránt a kereslet, az ezzel foglalkozó vállalkozások eladták a halakat külföldre, főleg Romániába és Lengyelországba. Akik most próbálnak telepítésre szánt halakat venni, azoknak emiatt jóval drágább halakkal, nagyobb költségekkel kell számolniuk. – Ilyen esetben az lehet a járható út, hogy az egyesületek előre kössenek szerződést, előre állapodjanak meg a haltermelővel, hogy ne maradjanak hal nélkül. Mivel már most hiány van a 2-3 nyaras pontyból, számolni kell azzal is, hogy jövőre is kevés lesz a hal, s azt a keveset is csak drágábban lehet majd beszerezni. Az egyesületeknek olyan partnereket kell keresniük, akikkel meg tudnak állapodni előre. Egy ilyen megállapodás nem csak az egyesületeknek jó, de a termelőknek is, mert akkor biztos piacot tudhatnak a halaiknak. KM PreviousNext Ezek a pontyok május elején Tolna megyéből érkeztek a Holt-Szamosba

