Dugába dőlt a terv, de nincs világvége Fehérgyarmaton

Egyelőre dugába dőlt a fehérgyarmatiak azon, egyébiránt nemes elképzelése, hogy a megyei első osztály legfiatalabb futballcsapatát „építik fel”. A szatmáriaktól ugyanis öt játékos már egészen biztosan távozik, mégpedig nem akárkik. Balogh Árpád, Bodó Richárd, Osváth Sándor, Pankotai István és Rigó Attila a másodosztályban szereplő Csengert választotta, ahol a nagypályás labdarúgás mellett párhuzamosan az NB II-es futsalcsapatban is komoly feladat hárul rájuk. Ahogy eddig is, csak éppen most megszűnik az ingázás.

– Megköszönjük a munkájukat, mert egy nagyon nehéz időszakban segítették az egyesületet csupaszív, odaadó játékukkal – nyilatkozta a fejleményekkel kapcsolatban felettébb sportszerűen Siti Ferenc, a Fehérgyarmat edzője. – Az egyesület sok sikert kíván valamennyiüknek a folytatásban, mindkét szakágban. Őket viszont pótolni kell, azon vagyunk, hogy nem csak mennyiségben, minőséget tekintve is hasonló kaliberű futballistákat igazoljuk. Az előre tervezett fiatalítási koncepciót ellenben a történtek elodázzák, mert ez jelen helyzetben nagyon kockázatot vállalnánk ezzel a lépéssel, de egyáltalán nem tettünk le róla. Már csak azért sem, mert annyit elárulhatok, nagyon fiatal játékosok is csatlakozni fognak hozzánk a nyáron.

KM-KT

