Duplán kifizetődő apróságok

Vajon amikor egy tőlem fiatalabb hölggyel találkozom, illik megkérdezni, hogy tegeződhetünk-e? Vagy ezt csak férfiak ajánlhatják fel? – a kérdéseimre a választ a protokoll írott és íratlan szabályai adják meg, na és dr. Bittó Renáta protokoll- és viselkedéskultúra-szakértő, akivel kapcsolatosan megfogalmazódtak bennem e felvetések. A szakember, akivel a napokban egy nyíregyházi előadás előtt találkoztunk, megnyugtatott: hasonló korú és státuszú nők között a tegezés nem sértő. A protokollnak pedig éppen ez a lényege: szabályokkal igyekszik megelőzni a sértéseket, amelyek ugyanúgy irányulhatnak magánszemélyekre, mint cégekre vagy országokra.

Az a bizonyos első benyomás

– Az illem, az etikett és a protokoll összefüggenek – mondja a szakértő. – Az első a legősibb viselkedési szabályok összessége, az etikett eredetileg csak bizonyos társadalmi csoportokhoz kötődött, de az idők során szélesebb körbe is begyűrűzött, a protokoll pedig az államok közötti elvárásokat takarja, ám ezek gyakran keverednek. A szabályok vonatkoznak az öltözékünkre, a viselkedésünkre és a kommunikációnkra is – aki ez utóbbira kevésbé figyel, annak rossz hír, hogy akkor is kommunikálunk, ha nem akarunk. Azzal, ahogy megjelenünk, ahogy felöltözünk, ahogy a partnerünkre figyelünk, vagy éppen nem figyelünk. A beszéd a kommunikációnak csak a hét százalékát teszi ki: annál, amit mondunk, sokkal fontosabb, ahogyan mondjuk, de ha például levelezünk valakivel, a megszólítás, az elköszönés vagy az emotikumok használata legalább annyit elárul rólunk, mint maga a tartalom.

Mark Twain nagy igazsága szerint „A ruha teszi az embert. A meztelen emberek vajmi kevés, illetve semmilyen befolyással nem rendelkeznek a társadalomban.” Az üzleti életben sokszor egyetlen találkozó alatt kell meg­győzni a partnert, ezért az első benyomás kulcsfontosságú. Ennek a titka a jó megjelenés, hiszen létezik egy bizonyos holdudvarhatás: a külső alapján sokszor vonunk le következtetéseket a belső tulajdonságokra vonatkozóan. A sikernek ez azonban csak egy kis szelete, de az tény, hogy bizonyos normák betartásán sokat lehet nyerni, ám veszíteni is.

A First Lady hibája

– Látok pozitív példákat: egyre többen figyelnek olyan apróságnak tűnő, de kifizetődő tulajdonságokra, mint a pontosság, a tapintat, az empátia vagy a megbízhatóság. Mindezek persze a magánéletben és a diplomáciában is fontosak, csak más-más súllyal esnek a latba. Legutóbb például hír lett abból, hogy az amerikai First Lady nem viselt fejkendőt Szaúd-Arábiában – magánemberként és elnökfeleségként is illemsértést követett el, noha egy ennyire rivaldafényben álló személyiségtől joggal lenne elvárható, hogy vegye figyelembe az adott ország szabályait. Ha ezt egy ismeretlen nő teszi, senki sem foglalkozik vele, így viszont más a tette megítélése és hírértéke – a diplomáciában az állami protokoll a zökkenőmentes kapcsolattartás záloga – mondja dr. Bittó Renáta, aki szerint ahogy a világ, úgy az illemszabályok is változnak, ám vannak olyan sarokkövei a kapcsolattartásnak, amelyek mindig megmaradnak. Ilyen például a köszönés vagy a búcsúzás: bár ezek módja az idők során sokat módosult, soha nem fognak eltűnni az életünkből.

Tanítható és tanulható

Bár Renátát sokan keresik fel, még mindig vannak, akik nem mernek vagy nem akarnak tanácsot kérni. – Az önmarketing nem ördögtől való: el kell adnunk magunkat, és ehhez sokan alkalmaznak pályázat­írót vagy jogászt, viselkedés-szakértőt viszont még kevesebben. Pedig ezen a téren is sok minden tanítható és tanulható, az öltözködéstől a nonverbális kommunikáción át egészen addig, hogy miért kell a logót a névjegykártya bal oldalára tenni…

