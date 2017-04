“Ebben az időszakban már nehéz sok okosat mondani, egyszerűen nyerni kell!”

Ami késik, nem múlik. A Balkány akár már az előző fordulóban révbe érhetett volna, a Nagyecsed azonban idegenbeli sikerével elodázta a bajnokavatást. A megyei első osztályú futballcsapatot vasárnap azonban az isten sem menti meg az ünnepléstől – ha legyőzi a Rakamazt. Az már tényleg a sors furcsa fintora, hogy egy esztendeje a két együttes a „második vonalban” vívott késhegyre menő párharcot a feljutásért: akkor a Balkány kerekedett felül, de a Rakamaz sem csúszott le semmiről, a happy enddel záruló történet végén feljebb léphetett. …és egyáltalán nem lóg ki a mezőnyből. Sőt! Mindazonáltal az immár több, mint félszáz meccs óta veretlen, a táblázatot – hat körrel a befejezés előtt – tizenhét pontos előnnyel uraló Balkány számít abszolút favoritnak, különösen, hogy hazai pályán mehet a mennybe.

Mindeközben jó néhány legénység vért izzad – a bennmaradásért. Az ebben a témakörben vastagon érintett Ibrány és Mándok speciel egymással hadakozik, aligha szükséges ecsetelni, „dupla szorzójú” összecsapáson gyürkőznek a felek. Ugyanakkor a tavasszal derekasan iparkodó Vásárosnamény is nyilván megfeszül az újabb diadal érdekében, méghozzá a lassan, de biztosan leszakadó, így a kiesés gondolatával megbarátkozni kénytelen Gyulaházával esedékes partin. Ráadásul a vendégek szempontjából nem túl biztató, hogy az ugyancsak a megkapaszkodásért brusztoló beregiek valósággal ontják a gólokat saját katlanjukban.

Alighanem – immár a távozott Fogarasi Zoltán edző nélkül – a Mátészalka is felszántja a gyepet a Tiszavasvári elleni összecsapáson. Annál is inkább, mivel a házigazda szintén csávában van: viharsebesen fogynak a meccsek, a kiesésért megúszásáért vívott harc pedig egyre élesebb.

Hogy előrébb is tekintsünk: a bombaformát mutató, egyre magasabb pozícióba rakétázó Sényő-Carnifex a második pozícióhoz ragaszkodó Nagyecseddel tusakodik. Ember Roland alakulatának meglehetősen nagy motivációt jelenthet, hogy amennyiben nyer, akár a dobogóra is ugorhat. Erre kevesen tették volna a házukat az őszi idényt követően, holott erre most valós esély kínálkozik. Persze, a szatmáriakat kemény fából faragták, ők a minél fényesebb szereplés érdekében szakítják meg magukat.

Szakvezetői várakozások: 25. forduló (kezdés: 16, ifi: 14)

Szombat

Nyírgyulaj (6.)–Tuzsér (10.)

Lukács Tibor, nyírgyulaji edző: – Ebben az időszakban már nehéz sok okosat mondani, egyszerűen nyerni kell!

Gergely István, tuzséri játékos-edző: – A bajnokság legfontosabb szakasza következik, amelynek során minden egyes szerzett pontnak nagy jelentősége van. A legutóbb tapasztalt hozzáállástól sokkal többre lesz szükség, ha eredményesen akarjuk zárni a hét végét.

Mátészalkai MTK (13.)–Tiszavasvári (3.)

Plesu Ádám, mátészalkai technikai vezető: – A dobogó harmadik fokán álló vasváriak ellen mindenképpen a győzelem igényével lép pályára csapatunk, mivel jelen helyzetünkben a döntetlenekkel nem sokat érünk. A hétvégi fordulóban riválisaink egymás ellen játszanak, így vasárnap estére tisztulhat a kép a folytatást illetően.

Kiss Gábor, tiszavasvári edző: – Ha jól megnézem van némi hasonlóság a két csapat között, mert mind a két gárda veretesebb tavaszban bízott, és amíg a mátészalkaiak kispadján, addig nekünk a játékoskeretünkben történt a változás a héten. Most jelenleg csak remélni tudom, hogy tisztesen helyt fogunk állni az életben maradásért küzdő hazaiakkal szemben.

Baktalórántháza (8.)–Nagyhalász (7.)

Illés László, baktalórántházi edző: – Bízom benne, hogy újra elővesszük a göllővő cipőket, mert bár kissé gödörben van a nagyhalászi csapat, de az egyik legmasszívabbnak számít ebben az osztályban. Egyben a jelenlegi szituációt szeretnénk meglovagolni, magyarán helycserés támadást szeretnék végrehajtani.

Ludánszki István, nagyhalászi játékos-edző: – Nehéz helyzetből várjuk a folytatást, egy idegenbeli győzelem fontos lenne a csapat számára, hogy visszataláljunk a helyes útra.

Vásárosnamény (11.)–Gyulaháza (15.)

Farkas Béla, vásárosnaményi edző: – Ha eddig fontos volt, hogy nyerjünk, most még inkább! Még véletlenül sem lenézve az ellenfelet, mivel néhány hete még mi is ugyanott álltunk, de a tavasszal tapasztalt hozzáállással, fegyelemmel ezt a meccset is valahogy be kell gyűrni.

Bardi Gábor, gyulaházi edző: – A tavasszal kitűnően szereplő Vásárosnamény otthonában is nem lehet más célunk, mint minél többet kihozni a meccsből.

Vasárnap

Cellspan-Balkány (1.)–Rakamaz (4.)

Mirgai László, balkányi edző: – A Rakamaz ellen mindig nehéz mérkőzést játszunk, ügyes fiatal társaság. Remélem, most is sok néző előtt játszhatunk, egyben bízom abban, hogy sikerül megkoronázni az eddigi teljesítményünket.

Madalina György, rakamazi edző: – Úgy gondolom, mindkét csapat teljesítette a kitűzött célt: a Balkány megnyerte a bajnokságot, mi pedig bennmaradtunk. Így minden adva van ahhoz, hogy a korábbiakhoz hasonlóan, színvonalas, jó mérkőzést játsszunk.

Ibrány (14.)–Mándok (12.)

Opre Mihály, ibrányi edző: – Erről csak annyit, ha a bajnok Balkány jönne hozzánk, akkor is azt mondanám, pontot, pontokat kell szereznünk ezen a mérkőzésen. Oda tesszük magunkat és remélhetőleg elkerüljük az úttörő gólokat, amelyeket az utóbbi időben kaptunk.

Dancs Béla, mándoki edző: – Ha azt a hozzáállást tapasztalom, amit a Nyírgyulaj elleni meccsen, akkor sikeresek leszünk. Ugyanakkor, ha szétszórtan és felelőtlenül futballozunk, amire már volt példa, ebben az esetben bajba kerülhetünk. A cél, a motiváció adott.

Sényő-Carnifex (5.)–Nagyecsed (2.)

Ember Roland, sényői edző: – Szeretnénk még feljebb zárkózni a tabellán, ehhez tökéletes alkalom a hét végi mérkőzés. Kellő önbizalommal, az ellenfelet tisztelve a győzelem igényével lépünk pályára.

Ádámszki Róbert, nagyecsedi játékos-edző: – A Sényő az egyik legjobb formát mutató csapat, nem a véletlen műve a tavaszi menetélése. Mivel a két csapat jól ismeri egymást a pályán belül és azon kívül is, ezért jó mérkőzésre számítok. Győzzön a jobb!

Szabadnapos: Fehérgyarmat

