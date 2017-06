Egészségpolitika és költészet

Nem gyakori, ha valaki négy évtizeden át hűséges és kitartó előmozdítója a tudományos ismeretterjesztésnek, de szerencsére nem is példa nélküli. Dr. Dolinay Tamás gyermekgyógyász főorvos, a TIT Jurányi Lajos Egyesület elnökségének a tagja éppen ennyi időn át szolgálta – népegészségügyi információkat átadva – az érdeklődő közönséget, s foglalkozott az előadásai során egészségpolitikával.

Főorvos és főszerkesztő

Munkáját csütörtökön Kiváló Ismeretterjesztésért Emlékplakett kitüntetéssel ismerte el és köszönte meg az immár 175 éves egyesület s annak elnöke, Hámori József akadémikus. Az oklevelet s a plakettet az egyesület elnöke, prof. dr. Hajnal Béla, valamint az igazgató, Büdszentiné Szép Enikő adta át egy bensőséges díjátadó ünnepség keretében.

A köztiszteletben álló gyermek- és tüdőgyógyászról, gasztroenterológusról bizonyára sokan tudják, hogy 23 éven át volt a megyei kórház 2. számú gyermekosztályának a főorvosa. Beszédes adat, s a gyermekgyógyászok áldozatos munkájának az eredményességét jól mutatja, hogy amikor a kitüntetett született, a csecsemőhalandóság 12–13 százalékos volt, ma viszont alig éri el a 3 ezreléket, amely kétségtelenül elvitathatatlan eredmény.

Talán arra is sokan emlékeznek még, hogy Dolinay professzor 10 évig főszerkesztője volt egy kórházi kiadványnak, azt viszont már feltehetően kevesebben tudják, hogy a főorvos szépíróként is egyre közismertebb és népszerűbb a megyében. Négy saját kötete jelent meg eddig s 13 antológiában találkozhattak verseivel az olvasók. Egyik kedvenc műfaja a tárcanovella, és szeret a családi életet érintő problémákról, s családi vonatkozású jelenségekről írni. Nemrégiben CD-je is megjelent, s Dévai Nagy Kamilla korábban nem egy versét meg is zenésítette. Van olyan írása, amelyet eddig 7 nyelvre fordítottak le, s a közelmúltban egy karácsi ünnepség részeként az osztrák nagykövetségen megszólaltatták az egyik remekbe szabott versét.

Jó kezekben az egyesület

Az ország legrégebbi – ismeretterjesztéssel, tehetséggondozással és felnőttképzéssel foglalkozó – civil szervezete nyilvánvalóan nem lenne az ország legsikeresebb egyesülete, ha nem volnának ilyen munkatársai, mint Dolinay professzor. De nyilván az is a javára vált az egyesületnek, hogy projektszemléletű és menedzsertípusú vezetők fáradoznának a tudomány népszerűsítésén és az ismeretterjesztés elterjesztésén.

