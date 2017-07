Egészségügyi adományosztás a záhonyi határátkelőhelyen

A kamionnyi segélyszállítmányt a Miniszterelnökség Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének és összehangolt fejlesztési feladatainak kormányzati koordinációjáért felelős kormánybiztosa hivatalosan az Ukrán Vöröskereszt Kárpátalja megyei szervezetének adta át a határállomás ukrán oldalán.

A helyszínen tartott sajtótájékoztatón Grezsa István elmondta, hogy a német kórházakból összegyűjtött, eredeti áron kétmillió eurót (közel 620 millió forintot) meghaladó összértékű egészségügyi felszerelésből és orvosi eszközökből álló adományt Szabad Ferenc kárpátaljai születésű bajorországi orvosprofesszor, a Bad Neustadt-i körzeti klinika főorvosa szervezte és állította össze a nehéz helyzetben lévő kárpátaljai kórházak számára. A rakomány célba juttatásának valamennyi költségét a Miniszterelnökség kárpátaljai kormánybiztossága állta, így az anyagilag egyáltalán nem terheli a kárpátaljai embereket – tette hozzá.

Grezsa István köszönetet mondott az Ukrán Vöröskereszt Kárpátalja megyei szervezetének az egészségügyi adomány fogadásáért és elosztásának megszervezéséért. Emlékeztetett arra, hogy a magyar kormány az elmúlt időszakban több alkalommal segítette a kárpátaljai egészségügyi rendszert, megjegyezve, hogy az egészségügy támogatása jól szimbolizálja a magyar kormány jó szándékát, hiszen – mint fogalmazott – “a lakosság nemzetiségi arányának megfelelően legfeljebb 12 százalékban segítjük nemzettársainkat, a 150 ezres kárpátaljai magyarságot, a most átadott felszerelés is döntő mértékben az ukrán többséget fogja segíteni”. “Nagyon reméljük, hogy ezek a gesztusok is igazolják azt, hogy Magyarország megbízható és jó szövetségese Ukrajnának” – mondta, külön megköszönve, hogy “Kárpátalja megye vezetése folyamatosan támogatja a munkánkat, miáltal a közös érdekek mentén a két ország kapcsolatait tudjuk erősíteni”.

Viktor Mikulin kárpátaljai kormányzóhelyettes az újságírók előtt azt hangsúlyozta, hogy rendszeresek a Magyarországról Kárpátaljára érkező egészségügyi támogatások. “Bátran kijelenthetem, hogy a Magyarországtól eddig kapott egészségügyi szállítmányok életeket mentettek Kárpátalján” – mutatott rá, emlékeztetve arra, hogy Ukrajnában zajlik az egészségügy reformja, ezért nagyon jól jön a kárpátaljai egészségügyi intézményeknek a Csapon átadott felszerelés, amely a helyi Vöröskereszt irányításával a megye egészébe eljut.

A kormányzóhelyettes köszönetet mondott Grezsa István kormánybiztosnak és Szabad Ferenc orvosprofesszornak, mint hangsúlyozta, Kárpátalja szülöttjének az egészségügyi adományért, hiszen – emlékeztetett – “most nagyobb szükségünk van a segítségre, mint korábban bármikor, s a magyar kormány, a magyar nép nagyon sokat segít nekünk ezekben a nehéz időkben”.

Ivanna Szabo, az Ukrán Vöröskereszt Kárpátalja megyei szervezetének elnöke a média munkatársaival ismertette, milyen egészségügyi intézmények részesülnek az orvosi eszközökből és kórházi berendezésből álló segélyadományból, rámutatva, hogy a kárpátaljai kórházaknak igen nagy szükségük van a hasonló támogatásokra. Mint közölte, megyeszerte 13 kórházba juttatnak a már vámkezelt segélyrakományból, amelynek legnagyobb része az Ungváron működő megyei egészségügyi intézményekbe, köztük a kardiológiai központba, a megyei klinikai kórházba, az onkológiai központba, a tüdőkórházba, valamint a munkácsi megyei gyermekkórházba kerül, de részesülnek belőle a többi között a beregszászi, rahói, técsői, nagyszőlősi, volóci járási kórházak is. Elmondása szerint a rakományt vámraktárban helyezik el, és a kijelölt kórházak előre egyeztetett időpontban szállíthatják majd el a nekik juttatott eszközöket és berendezéseket.

