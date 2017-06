Egy érem még kiadó! – A Balkány meg olyat tett, amitől még Igornak is égnek áll a haja

Labdarúgás. Ahhoz képest, hogy alig néhány hete még meglehetősen kesze-kusza képet festett a tabella, a megyei első osztályú bajnokág utolsó fordulójára csaknem minden vitás kérdést kipipáltak az érintettek. A Balkány bajnoki címe korán betonba öntetett, immár az is világos, hogy a Nagyecsed zsinórban másodszor kaparintja meg az ezüstöt. A Gyulaháza és az Ibrány búcsúzni kényszerül, kiváltképp, hogy Balkányban erősen gondolkoznak az NB III-as osztályozó lemondásán…

Istenigazából egyetlen válasz vár megoldásra. Nevezetesen melyik futballcsapat fér még fel a dobogóra. Jelentkezőből pedig akad bőven. Mindjárt három is, A jelenleg harmadik Tiszavasvári külön balszerencséje, hogy a zárókörben szabadnapos, így legfeljebb kiszurkolhatja magának a bronzérmet. Eközben az egyaránt három pontos hátrányt felhalmozott Rakamaz (negyedik a tabellán…), akárcsak az ötödik Nyírgyulaj duó otthon lép színre: előbbi a végére feltámadt Mándok, utóbbi a révbe ért Nagyecsed ellen.

A rakamaziak mellett szól, hogy diadal esetén garantáltan előzik a vasváriakat, mivel azonos győzelmi szám mellett lényegesen jobb a gólkülönbségük. A Gyulajnál is, amely csak akkor ugorhat előre, ha a Rakamaz nem nyer, és természetesen teljesíti saját feladatát, vagyis legyűri az Ecsedet.

Máskor, más helyzetben a Nagyhalász-Ibrány örökrangadóról is szólhatna minden. De ez most nem az a pillanat. Engedtessék meg annyi kritika, hogy egyik fél sem teljesített acélosan tavasszal, olyannyira, hogy a házigazda a tizedik pozícióba csúszott vissza, persze a látogató még ezzel is nyilván boldog lenne… Mindazonáltal eme meccs még így sem csak egy a sok közül, legalábbis szavazzunk bizalmat, hogy szép számú közönség előtt felszántják a pályát a fiúk.

No és, persze a Balkánynak is van miért hajtani! A Mirgai-legénységnek csupán a baktalórántházi túrát kell „túlélni” ahhoz, hogy szinte utolérhetetlen sorozatot produkáljon: az immár csaknem két teljes szezont átölelő veretlenségi szériája forog kockán.

Szakvezetői várakozások: 30. forduló (kezdés: 17, ifi: 15)

Szombat

Gyulaháza (15.)–Mátészalkai MTK (12.)

Bardi Gábor, gyulaházi edző: – A két csapat elmúlt években vívott mérkőzésein nem igazán érvényesült a papírforma. Remélem, folytatódik ez a hagyomány.

Plesu Ádám, mátészalkai technikai vezető: – Utolsó mérkőzésünkön a már kiesett, de a szezon végére látványos feltámadást produkáló Gyulaházához látogatunk. Mindamellett, hogy Bardi Gabiéknak mielőbbi visszajutást kívánunk, célunk, hogy győzelemmel búcsúzzunk a bajnokságtól.

Nagyecsed (2.)–Nyírgyulaj (5.)

Ádámszki Róbert, nagyecsedi edző: – A szezon utolsó meccsén szeretnénk szépen búcsúzni szurkolóinktól, akik közül többen elkísérnek minket idegenbe is.

Lukács Tibor, nyírgyulaji edző: – A hét eleji kétnapos zalaegerszegi, és a péntek késő éjszakába nyúló Fradi elleni futsalmeccs után megpróbálunk helytállni az ezüstérmes otthonában.

Rakamaz (4.)–Mándok (11.)

Madalina György, rakamazi edző: – A harmadik, negyedik, ötödik, netán a hatodik helyezést érhetjük el a szombati meccs eredményének függvényében. Ha nyerünk, dobogón zárunk, bárhogy is lesz, ez egy szenzációs teljesítmény ettől a csapattól. A srácok csúcsra vannak járatva, rendesen kizsigereltük egymást, megváltás lesz a számunkra a szezon vége. Remélem, nem kell motiválni senkit a lehetőség miatt. Azt viszont nem szabad elfelejteni, hogy egy nagyon jó kerettel rendelkező Mándok érkezik, amely az utóbbi időben jól szerepel.

Dancs Béla, mándoki edző: – A Rakamaz az elmúlt hetekben meglehetősen hullámzó teljesítményt nyújt, de az utolsó hazai mérkőzésre biztosan összekapja magát. Mi is szépen szeretnénk zárni a szezont, mert nagyon remélem, a Tuzsér elleni sikeres meccsre nem fejeződött be a fiúk számára a bajnokság!

Tuzsér (13.)–Sényő-Carnifex (6.)

Gergely István, tuzséri játékos-edző: – A szezon utolsó fellépésén szeretnénk kiszolgálni közönségünket.

Ember Roland, sényői edző: – Ha valaki ránéz a tabellára azt gondolhatja, tét nélküli lesz a mérkőzés. Ugyanakkor biztos vagyok abban, hogy a hazaiak feledtetni szeretnék a múlt heti fiaskójukat, mi pedig mindenképpen a győzelem igényével fogunk pályára lépni, ezért azt hiszem, ebből jó kis meccs kerekedhet.

Vásárosnamény (9.)–Fehérgyarmat (7.)

Farkas Béla, vásárosnaményi edző: – Bízom benne, hogy ez a várakozáson felül jól sikerült tavaszi idény szépen és eredményesen zárul számunkra.

Siti Ferenc, fehérgyarmati edző: – Amennyiben haza tudom hozni a csapatot a „nyaralásból”, lehet keresnivalónk. Ellenkező esetben nem csak a nap fog minket megégetni.

Nagyhalász (10.)–Ibrány (14.)

Ludánszki István, nagyhalászi játékos-edző: – Mindent megteszünk, hogy az utolsó hazai meccsünket sikeresen vívjuk meg. Nagyon fontos számunkra, hogy ezt a rangadót megnyerjük, amely szépségtapasz lenne a tavaszi szereplésünkre.

Trencsényi Imre, ibrányi egyesületi elnök: – A Nagyhalásznak van miért visszavágnia, készülnek is rá rendesen. Azért mi sem fogjuk félvállról venni ezt a mérkőzést.

Baktalórántháza (8.)–Cellspan-Balkány (1.)

Illés László, baktalórántházi edző: – A Balkány a bajnokság során mutatott teljesítménye megsüvegelendő, olyat tett, amitől még az általam nagy tiszteletben tartott Igornak is égnek áll a haja! Célunk az első nyolcvan végezni, ehhez semmi egyebet nem kell tennünk, „csak” azt, amit ebben a szezonban még senki nem tudott megcselekedni.

Mirgai László, balkányi edző: – A legutóbbi két mérkőzésen már látszott a csapaton, hogy nagyon várja a végét. Játékunkba sok hiba csúszott, de bízom abban, hogy az utolsó fordulóban rátesszük a pontot arra a bizonyos i-re.

Szabadnapos: Tiszavasvári.

