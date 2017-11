Egy este az orgona lordjaival

Rákász Gergely koncertjei egy adott tematikát követnek: az „Egy Koncert Kékben” című műsorát közel 30 ezren látták, „Bachalley” projektjében két távoli műfajt, Bach fúgáit és a Street Dance-t kapcsolta össze, VíziZene című produkciójának helyszíne pedig a Duna és a Rajna.

Eltiltották a hölgyeket

– Szeretném bemutatni a teljes repertoáromat, az adott műsor tematikáját pedig attól függően alakítom ki, hogy milyen évfordulókat ünneplünk éppen. Ha az orgona a hangszerek királya, akkor az orgonaműveket írt szerzők a főurak, azaz a lordok – ezért lett a mostani elő­adássorozat címe Lords of the Organ, amelyet a nyíregyházi közönség november 15-én 18 órától hallhat a Kodály Zoltán általános iskolában.

A koncert egyszerre kínál jól ismert klasszikus muzsikákat, friss érdekességeket és meglepő élményeket a hangszerek királyának udvartartásából. Bach természetesen nem maradhat ki, mint ahogy Ravel sem: a francia szerző halálának nyolcvanadik évfordulóján a Bolero átiratát játszom. A zenetörténeti „idegenvezetésből” kiderül majd, hogy ki az a múzsa, aki a remekmű keletkezése mögött áll és akinek a kedvéért a szerző spanyolországi nyaralását megszakítva utazott Párizsba.

A világhírű DJ, David Guetta zenéjét szeretők közül valószínűleg kevesen tudják, hogy Wilhelm Middelschulte több mint száz éve már írt olyan művet, ami a klubzenében ma is visszaköszön. Ráadásul a szerző Toccatájában, amit ezen a koncerten játszok, Luther Márton Erős vár a mi Istenünk kezdetű himnuszának dallama köszön vissza, így ez a reformáció 500. évfordulójának évében valódi kultúrbonbon. Itt lesz még Cesar Franck a-moll Korálfantáziája és Charles Marie Widor V. Szimfóniájának nyitánya is – ez utóbbi szerző a saját korának egyik sztárja volt: Párizs érsekének el kellett tiltania tőle a hölgyeket a misék alatt, mert olyan jól érezték magukat a társaságában a karzaton, hogy az lehallatszott a misékre – meséli a fiatal művész, és hozzáteszi: bár tudja, hogy az emberiség sok szempontból menthetetlen, de mégis érdemes egy olyan világért dolgozni, amelyben az emberek a buszmegállóban könyvekről és koncertekről beszélgetnek.

– Micsoda világ volna! Persze ebben nekünk, klasszikus zenét játszóknak is feladatunk van. Úgy kell vonzóvá tenni a műfajt, hogy széles közönség be tudja fogadni, de közben ne váljon csinnadrattává. Erre az én válaszom a látványkoncert műfaja, amelyben a zenetörténeti kalandozás, a vetítés mind azt segíti elő, hogy bárki közel tudjon kerülni a klasszikusokhoz. A Lords of the Organ sorozat is ezzel a szemlélettel született: megmutatni az orgona showhangszer arcát.

Ezt a hangszert már a rómaiak is használták nagy fesztiváljaikon, szekéren húzták és tömegeket kápráztatott el egy-egy gladiátor-viadalon. Királyok és császárok hallgatták, ott volt Hollywoodban a moziban, és ott lehet a ma emberének a kikapcsolódási palettáján is, ha a művész nem fél használni. Nos, én nem félek!

