Egy hároméves értelmi szintjén van a geszterédi buszbalesetben megsérült fiú

Érpatak, Geszteréd – Még szeptemberben ütközött egy iskolabusz és egy kisbusz Geszteréd és Nagykálló között. A szerencsétlenségben két ember meghalt és többen súlyosan megsérültek, köztük Márkó is, akinek a baleset következtében teljesen törlődött a memóriája és most nevelőapját is elveszítette – adta hírül a Blikk