Egy határvadász naplója – “Az, hogy miért szereltek le, a mai napig nem tiszta”

– Minden reggel fél nyolckor kellett megjelennünk a laktanyában, majd rá 15 percre gyakorló egyenruhában sorakozni. A késést nem tolerálták, bár erre példa se nagyon volt. Az elöljáróink ismertették az aktuális napi feladatokat, ellenőrizték az ápoltságunkat, mint a borotválkozás, a ruházat vagy a bakancsunk tisztasága. Mindennap nyolc tanóránk volt, 15 perces szünetekkel. Az előadók rendőrök voltak, akik maximálisan igyekeztek kitenni magukért – emlékezett vissza a huszonhat éves Kőrizs Ádám. Beszélt arról is, hogy a kiképzésen kaptak tankönyveket, jegyzeteket is, amiket otthon is tudtak forgatni. A számonkérés napi szintű volt, ezért rá voltak arra kényszerítve, hogy folyamatosan tanuljanak.

Szerette a tesiórákat

– Az óraközi szüneteket az erre kialakított teakonyhában töltöttük el, ahol mikró, kávé- és teafőző is volt – mondta a fiatalember, aki a legjobban a testnevelésórákat élvezte, ahol futottak, erősítettek, ahol megtanulták a rendőri önvédelem praktikus fogásait és a bilincselés „művészetét” is.

– Itt egyedül az átöltözés jelentett egy kis gondot, mert nem volt klasszikus értelemben vett öltöző, de a szakaszparancsnokok mindent megtettek, hogy ne érezzük ennek hiányát: termeket rendeztek át, székeket pakoltak. A jog és a lövészet volt még az a két tantárgy, amit szigorúan vettek. A jog a nehéz nyelvezete miatt jelentett kihívást. Érdekes, hogy a lövészet első pár óráit teremben tartották, egy tankönyvből kellett elsajátítani az alapokat. Aki itt egy dolgot nem tudott, addig nem léphetett ki a lőtérre. Ha fejben meg voltak az alapok, akkor jött a száraz gyakorlás, ezután pedig az éles lövészet, ahol a rend és a fegyelem mindenek előtt volt – mesélte Kőrizs Ádám, aki hozzátette: többórás képzést kaptak migráció témában, itt a népvándorlásban érintett népek kultúrájáról, szokásaikról tanultak.

– A gyakorlati órákra szükséges eszközökből, mint például a bilincsből, a székből vagy a rádióból eleinte kevés volt, de ezen a téren hétről hétre javult a helyzet. Természetesen kaptunk mindennap egy ebédet, aminek a minősége és mennyisége megfelelő volt.

Katonás fegyelem

Kőrizs Ádám visszaemlékezésében kiemelte a nyírbátori laktanyában uralkodó katonás fegyelmet, illetve azt, hogy a szakasztársak közt kialakult baráti viszony is.

– Az, hogy miért szereltek le, a mai napig nem tiszta. Tudom, hogy a szerződésem kimondja, hogy a próbaidő alatt indoklás nélkül felmondhatnak nekem, de akkor is szeretnék legalább egy nem hivatalos indoklást kapni a miértről – tépte fel a mai napig fájó sebet Kőrizs Ádám.

Csak éltek a törvény adta lehetőséggel

Természetesen kíváncsiak voltunk arra, hogy mi vezetett Kőrizs Ádám leszereléséhez. A Készenléti Rendőrség (KR) részéről Végh Klára c. r. alezredes, a KR Humánigazgatási Szolgálatának megbízott szolgálatvezetője az alábbi közleményt juttatta el szerkesztőségünkhöz. „A Készenléti Rendőrség volt munkatársa, Kőrizs Ádám 2016. november 1-jei hatállyal kötött munkaszerződésében próbaidő kikötését rögzítettünk. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései szerint a próbaidő alatt bármelyik fél indokolás nélkül megszüntetheti a munkaviszonyt. A Készenléti Rendőrség parancsnoka mint munkáltatói jogkör gyakorlója élt a törvényben biztosított jogkörével."

