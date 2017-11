Egy hónapig pia nélkül, kibírod?

Képes lenne megállni, hogy egy hónapon át ne fogyasszon alkoholt? Ha igen, akkor az ön életében semmilyen vagy csak sokadrangú szerepet játszanak a szeszes italok. Sokak számára azonban komoly kihívást jelent „megúszni szárazon” egy-egy hétvégi bulit, baráti összejövetelt, s nem keveseknek az első útjuk munka után a kocsmába vagy az otthoni frizsiderhez vezet…

A Talentum alapítvány közreműködésével az idén a nyíregyháziak is csatlakozhatnak a „Száraz Novemberhez”. A kezdeményezést 2016-ban – brit mintára – a budapesti Kék Pont Alapítvány honosította meg hazánkban azzal a céllal, hogy az alkalmanként alkoholt fogyasztókat kihívás elé állítsa és elgondolkodtassa, mit jelentenek számukra a szeszes italok, vajon kibírják-e egy hónapig nélkülük. Az akció komoly tömegeket mozgatott meg az elmúlt évben, országszerte több ezren vállalták a 30 napos absztinenciát, igaz, voltak, akik „lemorzsolódtak” a négy hét alatt, elbuktak az önkontrollpróbán.

– A tapasztalatok rámutattak, hogy akik egyedül határozták el, hogy kitartanak a kihívás ideje alatt, azok többsége elbukott, mivel nem voltak, akik ösztönözni tudták volna ezen személyeket. A tavalyi Száraz November egyik nagy eredménye ugyanakkor, hogy megerősödött egy kollektív gondozóközösség, ami utána is működött: egymást segítették az emberek, sokan az év más szakában is száraz hónapot tartottak, de volt olyan is, aki teljesen leállt az ivással.

– A sikerhez tehát – bármilyen felépülési folyamatról is legyen szó – kell a segítő közösség, aki visszajelez, kitartásra buzdít, megtart – értékelt a kampányszervező Kék Pont Alapítvány munkatársa, Dávid Ferenc.

– Igazán csak az egyéni célok mentén haladva, kollektív öngondozásban lehet eredményeket elérni – vallja az országos akcióhoz frissen csatlakozott nyíregyházi Talentum Európai Fejlődésért Közhasznú Alapítvány szakmai vezetője, Szabóné Kiss Tünde, akitől megtudtuk: novemberben minden pénteken 17 órától ingyenes csoportfoglalkozásokra várják mindazokat, akik szívesen belevágnának ebbe az egy hónapos kihívásba. Az első találkozót tegnap este tartották meg a Damjanich utca 4–6. szám alatti Nyírségi Civilházban.

– Az ajtó mindenki előtt nyitva áll, de a meghívás főleg azoknak szól, akik számára a hétvégi bulik elengedhetetlen kelléke valamilyen szeszes ital, akik egy-egy fárasztó nap után szívesen gurítanak le ezt-azt, hogy kicsit ellazuljanak.

– A Száraz November küldetése azonban nem az, hogy a résztvevők soha többé ne igyanak alkoholt, inkább hogy megismerjék saját sóvárgásukat, az italokhoz fűződő viszonyukat. Szeretnénk, ha a jelenlévők megosztanák egymással a véleményüket, kétségeiket, tapasztalataikat. Az alapítvány Facebook-oldalán virtuálisan is lehet csatlakozni a „Száraz November – Nyíregyháza” csoportba, bárki belevághat e kalandos vállalásba, aki tesztelné tűrőképességét és szereti a kihívásokat – tette hozzá a szakmai vezető.

A cél az alapos önismeret

Az akcióval nem a súlyosabb alkoholbetegséggel küzdőket akarják megszólítani, akik egy napot sem képesek átvészelni ivás nélkül, hiszen nekik nem öngondozásra, hanem orvosi kezelésre van szükségük az absztinenciához – magyarázta a program nyíregyházi koordinátora, Kőpájer István. – Elsősorban az úgynevezett alacsony kockázatú fogyasztók szemét szeretnénk felnyitni. Azok tartoznak ide, akik hetente többször fogyasztanak alkoholt, megisznak esténként egy-két sört, és úgy vélik, náluk még nem alakult ki függőség. Valljuk be őszintén, szinte mindenki ismer ilyen embereket a környezetében, talán a közvetlen családjában. Egy ilyen önmegtartóztató hónap igazán sokat elárulhat arról, nélkülözhetetlen társ­ként tekintünk-e a szeszes italokra – magyarázta Kőpájer István, aki elismerte: aránylag kevesen látogattak el az első foglalkozásra pénteken, ám annál nagyobb aktivitást mutat a nyíregyházi Száraz csoport közösségi oldala!

Minden generációnak szól

Egy fiatal arról számolt be: egyre többször fordul elő az utóbbi időben, hogy csekély alkoholfogyasztás után is volán mögé ül, ezért inkább megpróbálja átvészelni az év hátralévő részét szárazon. Egy közelmúltban nyugdíjba vonult sofőr azzal szembesült, hogy amióta csak utasként buszozik, már reggelente kupicázással indul a napja, a folytatásról nem is beszélve. Egy felsőoktatásban tanító hölgy azt javasolta, tiltsák be a hétköznapi bulikat az egyetemen és a kollégiumokban, mert a hallgatók igencsak másnaposan jelennek meg másnap az előadásokon. Egy jelenleg absztinens alkoholfüggő is csatlakozott a programhoz. „Amióta nem iszom, megváltozott az életem: helyreállt a kapcsolatom a lányommal, és olyan célokért küzdök, amelyek korábban szóba sem jöhettek volna. Egy hónap alatt sokak szembesülhetnek akár függőségükkel is!” – mesélte.

– Több szülő azzal keresett meg minket, hogy próbáljunk beszélni a gyermekeik fejével, mert a jelenlegi életmódjukkal garantáltan a vesztükbe rohannak. A Száraz November minden generációnak lehetőséget kínál arra, hogy tükörbe, illetve önmagába nézzen… – összegzett Kőpájer István.

Számtalan előnnyel jár az alkoholstop

– Az alkoholbetegséget jobb megelőzni, mint kezelni, ezért csak üdvözölni tudom ezt a kezdeményezést, s bízom benne, hogy megyénkben, illetve a megyeszékhelyen is szép számmal akadnak majd támogatói, illetve követői – kommentálta a „Száraz November” beköszöntét Drahos Ferenc, a Szenvedélybetegekért megyei egyesület elnöke, akinek az eltelt évtizedek alatt több száz alkoholfüggőt sikerült talpra állítania s élethosszig tartó absztinenciára sarkallnia.

– Sok fiatalt látni lerészegedve hétvégenként a szórakozóhelyek környékén, némelyek törnek-zúznak, hangoskodnak, mások a világukról sem tudnak. Sajnos igaz a mondás, miszerint „a régi lányok úgy főztek, mint az anyjuk, a maiak meg úgy isznak, mint az apjuk”.

– A szülők, a civil szervezetek és a jogalkotók sem nézhetik tétlenül ezt a jelenséget, nemzeti tragédiába torkollhat, ha nem húzzuk be idejében a kéziféket a mai fiatalokon! – figyelmeztetett Drahos Ferenc, aki szerint számtalan előnnyel jár az alkoholstop: tiszta fejjel jobban halad az ember a munkával, tanulással, pihentetőbb az alvás, üdítőbbek a reggelek, és meglepően sok pénzt is spórolhat az ember, akár egy hónapon, akár egy életen át!

