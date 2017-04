Egy irányba kell tolni a Szpari szekerét

Gólt lőni, fejelni, bárhogyan szerezni nagyon jó érzés. Gól van szép, szerencsés, peches, fontos és értékes. Utóbbi két jelzőt kiérdemli Rudolf Gergely soroksári találata, hiszen hosszú idő után ismét nyert, és három pontot szerzett a Szpari.

Végre minden összejött

A nyíregyháziak rangos klubokat megjárt, rutinos játékosa az elmúlt három fordulóban háromszor is a hálóba talált, mégpedig csapatából egyedüliként. Balmazújvárosban a 66. percben jegyezte gólját, amivel vezetéshez jutott a Spartacus, ám a hazaiak a hajrában fordítottak. A Budaörs elleni hazai találkozón szintén Rudi szerezte az első találatot, amire a 95. percben válaszolt az ellenfél, így a győzelemből csak egy pont lett. Aztán Soroksáron már minden összejött. Miként Újvárosban, most is a 66. minutumban volt eredményes a nyíregyházi játékos, ám az maradt a meccs egyetlen találata, így ez igen értékes három pontot jelentett.

– Nagyon örülök annak, hogy az elmúlt három fordulóban sikerült a kapuba találni – kezdte a beszélgetést Rudolf Gergely. – Sajnos, Balmazújvárosban és itthon, a Budaörs ellen nem volt szerencsénk, utóbbinál az utolsó pillanatban kaptuk az egyenlítő gólt. Pedig volt három ziccerünk, amikkel eldönthettük volna a találkozó sorsát és könnyebbé tehettük volna a dolgunkat. Aztán Soroksáron minden összejött, és végre nyertünk. Nagyon kellett már ez a győzelem, amit megérdemeltünk. Megvalósítottuk, amit az edzőnk kért tőlünk, mindenki kőkeményen odatette magát és küzdött, aminek meg is lett az eredménye.

Ahol lenni kellene

– Az öltözőben természetesen mindennapos téma volt az utóbbi időszak eredménytelen szereplése – folytatta a volt válogatott játékos. – Úgy vélem, megtaláltuk az utat ahhoz, hogy talpra tudjunk állni, ám ehhez még többet kell tennünk. Rajtam kívül vannak még rutinos játékosok, elég ha csak Tisza Tibire, Máté Petire vagy Rubus Tamásra gondolok, hiszen mögöttük is már nagyon sok élvonalbeli meccs van. Sokat teszünk és beszélünk az öltözőben és a pályán is azért, hogy kilábaljunk a hullámvölgyből.

– A csapat egyben jó társaság is, mindenki tisztában van azzal, hogy csak egy irányba tolhatjuk a szekeret. Mindenki ennek szellemében edz és játszik, még ha ez esetleg a mérkőzésen talán a túlzott akarás miatt nem biztos, hogy így látszik. Tudjuk és erősítjük, hogy mindannyiunknak oda kell tennie a magáét ahhoz, hogy a Szpari ne ott legyen, ahol van, hanem ott, ahol lennie kell. Ezen vagyunk minden erőnkkel – így Rudolf Gergely.

KM-ML

