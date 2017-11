Az egyik legrégebben hatályban lévő magyar jogszabállyá vált a jelenleg még érvényben lévő Polgári perrendtartás, melyet 1952-ben fogadtak el egyszerű jogviták rendezéséhez – mondta dr. Nyakó Zsuzsanna, a Nyíregyházi Törvényszék elnöke annak kapcsán, hogy a 65 éves jogszabályt a 2018. január 1-jén hatályba lépő új Polgári perrendtartás váltja fel.

Osztott tárgyalási rendszer

Az ügyfeleket érintő fontosabb változásokat említve az elnök hangsúlyozta: az új perrendet a január 1-je után induló polgári és munkaügyi perekben kell alkalmazni. Legfőbb célja, hogy az eljárások rövidebb idő alatt fejeződjenek be.

– Az új szabályozás szerint a perben álló személyek egyik kötelessége lesz a per befejezését elősegíteni. A fellebbezési eljárás új szabályainak célja az, hogy másodfokon a per lehetőleg végleg befejeződjön, hatályon kívül csak rendkívüli esetben helyezhető az elsőfokú ítélet.

A pert – ahogyan a jelenleg hatályos szabályozás szerint is – a felperes indítja az alperes ellen a bírósághoz címzett kérelmével, mely továbbra is a keresetlevél marad.

– A legfontosabb változás, hogy a polgári perekben az osztott tárgyalási rendszer érvényesül: az első szakasz a perfelvételi tárgyalás, amikor a peres felek benyújtják valamennyi, a maguk állítását alátámasztó tényt, bizonyítékot, megjelölik a tanúikat. A második szakaszban ezek alapján a bíróság lefolytatja a bizonyítási eljárást, érdemben foglalkozik a perben érvényesített igénnyel – részletezte az elnök. Emellett bizonyos formai szabályok is a gyorsítást segítik: eddig egy ügyben, ahol az egyik fél ragaszkodott külföldi tanú meghallgatásához, a bíróságnak hónapokba került, hogy a tanút felkutassa, a jövőben ezt a peres félnek kell megtennie – említette példaként Nyakó Zsuzsanna, hozzátéve: egy jól előkészített tárgyalást akár egyetlen tárgyalási napon le is zárhat a bíróság.

Ha senki sem jelenik meg…

– Nem lesz kötelező továbbra sem a jogi képviselet a járásbíróság hatáskörébe tartozó perekben – ideértve a fellebbezési és perújítási eljárást is –, valamint a járásbíróság hatáskörébe tartozó perrel összefüggő felülvizsgálati eljárásban az ellenkérelmet előterjesztő fél számára – említette a Nyíregyházi Törvényszék elnöke. Majd megjegyezte: számos további változás is életbe lép, így ha a tárgyaláson senki sem jelenik meg, a bíróság megszünteti az eljárást, ha pedig csak az egyik fél marad távol, akkor úgy kell venni, hogy nem vitatja a másik fél által elmondottakat.

Jogok és kötelességek

– Az elsőfokon törvényszéki hatáskörbe tartozó pereknél minden ügyben kötelező lesz a jogi képviselet, máshol pedig, ahol jogi képviselő nélkül járhatnak el a felek, megkönnyíti a dolgukat az, ha például a dokumentumokat elektronikusan letölthető formanyomtatványon terjesztik elő – mondta a törvényszék elnöke. A bizonyítás folyamán lehetőség lesz magánszakértő véleményét felhasználni.

– Az új perrend a felek jogai mellett a kötelességeikre is nagyobb súlyt helyez, valamennyi szereplő érdekét szolgálja, kiszámítható, feszes permenetet alapoz meg – fogalmazott az elnök. Tárgyalóteremben kép- és hangfelvételt csak a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál regisztrált médiaszolgáltató készíthet.

KM

Bevezetik a társult pereket

Bővül a Kúria felülvizsgálatából kizárt ügyek köre: vagyonjogi per például 5 millió forint alatti perértékben nem mehet a Kúria elé (most 3 millió forint a határ).

Bevezetik a társult pereket, eszerint egy többeket érintő ügyben (jellemzően káreseménynél) a felek társulási szerződést kötnek, és elegendő, ha csak egyvalaki képviseli mindannyiukat a perben. Fontos tudni, hogy jövő év elejétől a pénz fizetésére irányuló, 3 millió forintot meg nem haladó, lejárt követelés esetében az igényt csak fizetési meghagyásos eljárásban lehetséges érvényesíteni. Ennek az eljárásnak a lefolytatására bármelyik közjegyző jogosult.

