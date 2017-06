Egy-két szállal indul

A dohányzás világszerte vezető halálok – a légúti megbetegedések és a szív- és érrendszeri megbetegedések nagy része is a dohányzás számlájára írható; a világon évente több mint 7 millió ember hal meg a dohányzás következtében. Magyarországon a lakosság csaknem egyharmada dohányzik – figyelmeztetnek a szakemberek. Minél korábban kezdi valaki a „füstölgést”, annál jobban érvényesülnek a káros hatásai. Fiatalabb korban a nikotin hamarabb kialakítja a függőséget, nagyobb az esély arra, hogy valaki rendszeres dohányzóvá válik, és a leszokás is nehezebb.

Sok kamasznak a cigaretta a felnőtté válás egyik állomása, a gyerekkortól elszakadás jelképe. Ebben a korban nemcsak a dohányzó kortársak mutatnak könnyen követhető ­rossz példát, hanem a dohányzó szülők is. Szerencsére a fedett közösségi helyeken – éttermek, szórakozóhelyek – már évek óta tilos a dohányzás. De a nyár és a jó idő megérkeztével romlik a helyzet: a kerthelyiségekben, teraszokon lehet cigizni, csakúgy, mint az egymást érő fesztiválokon.

Ugyancsak veszélyes a vizsgák, a megmérettetések időszaka. Egy fiatalnak kisebb gyakorlata van a stressz kezelésében, az időbeosztásban, így amikor szorult helyzetbe kerül és az asztalán tornyosulnak a tanulnivalók, különösen jól jöhet a megkönnyebbülésnek az az illúziója, amit a cigarettázás képes adni. Ebben az időszakban különösen fontos, hogy a szülők, idősebb ismerősök gyakrabban kérdezzenek rá a fiataloknál a cigarettára, és beszéljenek velük a káros hatásokról. Általában alkalmanként egy-két szállal kezdődik a dohányzó karrierje.

Milyen érvek hathatnak a fiatalokra?

A hosszú távú egészségkárosodás kockázata az egyik legkevésbé hatékony érvelés a fiatalok esetében. Messze van, úgysem velem történik meg a baj – természetes dolog az, ha egy eredendően pozitív életfelfogású fiatal így hessegeti el magától a káros következményeknek még a gondolatát is. A rövid távú hatások emlegetése már nagyobb eséllyel éri el a célját: ilyen lehet a sportteljesítmény csökkenése, az asztmás betegekre gyakorolt irritáló hatás is. Ez azokra a fiatalokra is igaz, akik gyermekkorukban asztmával küzdöttek, majd kamaszkorban tünetmentessé váltak: az asztma valójában jelenleg nem gyógyítható, de megfelelő kezeléssel tünetmentesség érhető el.

KM

