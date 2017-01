Egy kézben egyesítik a szőke folyó megyei szakaszát

A sporthorgász szövetség munkatársai számára azonban ilyenkor sem áll meg az élet, egyeztetnek, szerződéseket kötnek, hogy az új szezonban minél több lehetőség álljon a horgászok rendelkezésére.

Az egyeztetéseknek köszönhetően az egyik legjelentősebb eredmény, hogy a 18 ezer forintos tiszai területi engedéllyel Tiszadobtól Tiszabecsig lehet majd horgászni.

A MOHOSZ-kezelésű holtágak is

– A tárgyalásoknak köszönhetően most már biztosnak látszik, hogy január végéig a Tisza teljes megyei szakaszának a kezelői joga a Sporthorgász Egyesületek Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szövetségéhez kerül – tájékoztatta szerkesztőségünket Virág Imre, a szövetség elnöke. – A tiszai területi jeggyel tehát a Felső-Tiszán és a folyóin – Túr, Kraszna, Szamos, Batár – lehet majd horgászni, s az engedély vonatkozik a Magyar Országos Horgász Szövetség kezelésében lévő valamennyi, a folyás irányát tekintve baloldali holtágra is. Egyedüli kivétel a tiszadobi holtág, ugyanis azt a vizet a tiszadobi önkormányzat és a helyi horgász egyesület turisztikai célokból szeretné intenzíven kezelni a megyei szövetség támogatásával. Egyébként régi álmom válik valóra azzal, hogy egy kézben lesz a Tisza, de ezzel a változással több lesz a feladatunk és nagyobb a felelősségünk.

A szövetség elnöke további változásokról is tájékoztatta lapunkat: – A Keleti-főcsatorna kikerül a megyei szövetség kezelői jogköréből a Hajdú-Bihar megyei szövetség kérésére. Ebben a kérdésben egyeztettünk a MOHOSZ-szal is, s mindenki egyetértett abban, hogy mivel a mi megyénkhez csak egy kicsi, mindössze 7 kilométeres szakasz tartozik, ildomos az egész csatornát egyben kezelnie a szomszéd megyei szövetségnek. Természetesen az engedélyt a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei szövetség is forgalmazza majd, de az áráról még nem tudok mondani semmit, azt a Hajdú megyei szövetség állapítja meg. Végül hadd kívánjak valamennyi horgásznak élményekben és fogásokban gazdag új évet – tette hozzá befejezésül Virág Imre.

KM-MML

