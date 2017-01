Egy kis odafigyeléssel tízezreket spórolhatunk

A rendkívüli hidegben az autók is törődést igényelnek, az akkumulátorokkal kapcsolatban Tócsik József adott hasznos tippeket olvasóinknak. – A gondozásmentes akkumulátorok korában a használóknak egyetlen feladatuk van: a telep visszatöltése, ez a biztos indítás és az élettartam meghosszabbítása szempontjából egyaránt fontos – válaszolta érdeklődésünkre a Szikra Akkumulátorbolt tulajdonosa. – A lemerült akkumulátorok élettartama rohamosan csökken, ezért aki ritkán vagy rövid utakon jár az autójával, használjon hálózati töltőt, különösen hideg időben, de még jobb, ha előtte teszi – tanácsolta Tócsik József.

Bebugyolált vízórák

Országszerte több ezer vízóra fagyott már el, a szakemberek szerint az üdülőkörzetekben, lakatlan házakban jócskán lehetnek még fel nem fedezett fagyások, csőtörések, amelyek miatt rengeteg víz elfolyik. A hibát leggyakrabban az okozza, hogy a fogyasztók nem gondoskodnak a vízóra, a vízakna és a hálózat védelméről, pedig ezzel megelőzhetők a csőtörések.

Kovács Mihály vízvezeték-szerelő mester azt tanácsolja, hogy a vízóráját mindenki bugyolálja be valamilyen textíliával, a vízakna felső nyílását pedig fedjék be. – Ahol a vezeték a pincén megy keresztül, zárják be az ablakot vagy a kutya, macska csapóajtaját, hogy a fagyos szél ne juthasson be a helyiségbe. Ahol fogyasztás van, a hideg víz sem hideg annyira, hogy a cső elfagyjon, de a víkendházakban, ahol nincs áramlás, ez bekövetkezhet – mondja a szakember, akit az elmúlt napokban nagyon sok elfagyott vezetékhez hívtak.

A vízművek az üdülőházak tulajdonosaitól azt kérik, ellenőrizzék rendszeresen a vízmérő és a belső hálózat állapotát. Fontos tudni, hogy az ilyen okból szükséges kiszállások, a fagyott vízmérő cseréjének költsége és az így elfolyt víz díja a felhasználókat terheli, ezért a megelőzéssel tízezreket spórolhatnak a tulajdonosok.

KM

VISSZA A KEZDŐOLDALRA