Egy malomban örülnek: országos hírük van a túristvándi tájételeknek

Az idén nyolcadik alkalommal tárja szélesre kapuját Budapesten az augusztus 20-ai Szent István-napi ünnepség kísérőrendezvényeként a Magyar Ízek Utcája, mely az év talán legnagyobb látogatottságú gasztronómiai eseménye. Minden évben itt „ízlelhetjük meg” Magyarország Tortáját és a Szent István napi kenyeret, valamint számtalan gasztronómiai különlegesség jelenik meg, lesznek többek között pálinkakülönlegességek, halfalatok, házi sörök és persze tájjellegű ételek is.

Közeleg a nagy nap

Tökéletesen illeszkedik az ínycsiklandozó ízkavalkádba a szatmári málékásás töltött káposzta is, amelynek elkészítésére megyénk egyik leghíresebb vendéglátóhelyét, a túristvándi Vízimalom, Kemping és Panzió „gasztroangyalait” kérték fel.

Erdélyi Jánosné Marika üzletvezető leplezetlen büszkeséggel mesélte, mennyire megtisztelőnek érezte a felkérést, hogy mintegy ezer adag (3000 darab) tájjellegű, laktató finomsággal járuljanak hozzá hazánk legszínesebb gasztrosétányának sikeréhez.

– Bár évtizedes rutin áll már a hátunk mögött, kisebb túlzással, csukott szemmel is el tudnánk készíteni a málékásás káposztát, mégis egészséges izgalommal és szorgalommal készülünk a bemutatkozásra a Magyar Ízek Utcájában, amely a Várkert Bazártól a Szilágyi Dezső térig lesz megtalálható.

– Már az első perctől nyilvánvaló volt, hogy nem elég pusztán előkészítenünk a káposztákat, majd Pestre szállíttatnunk azokat, hiszen sok múlik az elkészítés mikéntjén, illetve a tálaláson is. Tudni-érezni kell, mennyi paradicsomlére, füstölt húsra, apró káposztára, főzési időre van szükség a tökéletes ízélményhez.

A panziótulajdonos azt is elárulta: az utóbbi években egyre több vendégház épült a településen a falusi turizmus jegyében, a házigazdák a vendégeik étkezéséről is igyekeznek gondoskodni. A „mini éttermek” dacára azonban így is rengetegen kötnek ki (a kenusok és kajakosok esetében szó szerint!) a jó öreg, 22 éve működő pihenő- és vendéglátóhelyen, amelynek tájjellegű éttermében bárki megízlelheti a szatmári málékásás töltött káposztát házi tejföllel, kemencében sült házi kenyérrel.

