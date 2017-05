Egy új celebtanár született: A Pedagógus Oscar-díjas nyíregyházi tanár sikerei

Ez egy olyan hagyományteremtő kezdeményezés, melynek célja a pedagógus munka presztízsének emelése, az odaadó munka megbecsülése.

Az általános iskolai kategória győztese Roma Ádám, a nyíregyházi Móra Ferenc Általános Iskola Petőfi Sándor Tagintézményének fizika-informatika szakos pedagógusa.

Kíváncsiak voltunk, hogy hatott Ádám életére, szakmai munkájára az elismerés, ezért készítettünk vele egy rövid interjút.

Kedves Ádám! Újra szeretnék gratulálni a díjához. Hogyan hatott életére az elismerés? Változott valami azóta?

Roma Ádám: Amióta megkaptam a díjat, Nyíregyházán nagyon sok sajtómegjelenésem volt, amelynek köszönhetően az OTP Fáy András Alapítvány felkért, hogy tartsak egy előadást pedagógusoknak május 18-án. Mindenképp jótékony hatását látom, a pozitívumokra igyekszem figyelni. A díj óta az osztályommal egy projekt zárásán vagyunk túl. Ez a projekt 2016. október óta fut és mivel a diákjaim ötödikesek, így még 3 évig, 8. év végéig szeretném folytatni.

Mesélne kicsit erről a projektről?

Roma Ádám: Ez lényegében egy plakátszakkör. Ötödikeseimmel egész évben minden iskolai és iskolán kívüli programot megjelenítettünk plakátokon, melyeket szabadidőnkben minden pénteken 16 és 19 óra között készítettünk. Ebből aztán kiállítás nyílt az iskolában. Május 19-én a kiállítást tovább folytatva egy másik helyszínen mutatjuk meg munkánk gyümölcsét.

Hallottuk, hogy honlapot indított és skype-beszélgetéseket folytat szakemberekkel osztályfőnöki órán. Ez az ötlet hogy jött? Mi volt a célja ezzel?

Roma Ádám: Igen, a honlapomon a http://romaadam.hu/ -n egyrészt informatika és fizika tantárgyakból kaphat segítséget a látogató, másrészt az osztályom iskolai és iskolán kívüli életébe, programjaiba, eseményeibe is betekintést nyerhet.

A skype interjúk ötlete úgy jött, hogy a 2016/17-es tanévben osztályfőnök lettem és kitaláltam, hogy osztályfőnöki órákra, illetve klubdélutánokra vendégeket hívok, akik példaképként szolgálhatnak a gyerekek számára. Kezdetben “csak” személyesen látogattak el hozzánk vendégek, a későbbiekben viszont Nyíregyházán kívül is felkértem hivatásukat, szakmájukat magas szinten művelő embereket, így több ízben a nagy távolság miatt skype-on beszélgettünk velük.

A diákok nagyon érdeklődőek, lelkesek voltak az ilyen típusú órákon is, számtalan kérdésük volt. Azok a vendégek, akik személyesen is jelen voltak, azoktól a tanulók autogramot kértek, fényképezkedtek velük és sokszor emlegetik őket, valamint töretlenül várják ki lesz a következő meghívott. Igyekszem figyelni arra, hogy minden területről hívjak felnőtteket a gyerekeknek, ezáltal több szakmát is jobban megismerhetnek, szélesebb rálátásuk lesz a világra. A mindennapokban azt tapasztalom, hogy a tanulók motiváltabbak, a vendégek üzeneteit megfogadják és a hallottakat hasznosítják.

Változott valami a munkájában? Erősödött elhivatottsága a pedagógus szakma irányában?



Roma Ádám: A Konferencia tapasztalatai megerősítettek abban, hogy kellő hittel, lelkesedéssel és sok munkával a gyerekek motiváltsága, eredményessége fenntartható és tovább fejleszthető.

Roma Ádámban megvan minden, ami valódi példaképpé tehet egy tanárt. Született pedagógus, aki kreatívan, innovatívan tanít. Novemberben fizika-mintaórát tartott az országos média előtt. Legnagyobb varázsa személyiségében rejlik. Diákjaink rajonganak érte. Minden szünetet közöttük tölt, játszanak, beszélgetnek. Iskolai rendezvényeken beöltözik mesefigurának. Osztályfőnöki órákra neves vendégeket hív, akik példaként szolgálhatnak. Gyerekeivel plakátokon örökítik meg élményeiket. Családi programokat szervez. Bringás egyesületet alapított, kerékpártúráit focizással, állatmenhelyek látogatásával színesíti. Szívügyének tekinti a fogyatékkal élő gyerekek integrálását, viszi őket bringatúrákra, érzékenyítő tréningeket szervez iskolánkban.

Színes programok várták a pedagógusokat március 22-én a neteducatio.hu Modern pedagógus című konferenciáján Budapesten, ahol gazdákra találtak a pedagógus-Oscar-díjak.

