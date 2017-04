Egy villányi megújulás

– Noha még fél év van hátra az átadásig, már most elmondható, hogy izgalmas megújulás elé néz a villa – jegyezte meg dr. Kovács Ferenc polgármester. – Orémusz Maja rendezvényszervezőnek köszönhetően hétről hétre változatos és értékes programokat kínált a városlakóknak. Ez a tény kötelez. Az is igaz, hogy a városban több patinás, szép épület is megújul, legközelebb például a Kállay-kúriát adjuk át a nagyközönségnek. A kulturális központként működő Bencs-villa a Területi- és Településfejlesztési Operatív Program pályázata keretében korszerűsödhet nettó 301 millió forintból.

A földszinten akkora teret alakítanak ki, amely az eddiginél lényegesen nagyobb közönséget tud befogadni. Például lehetőség nyílik kamaraszínházi előadások rendezésére is.

– A villában korhű kávéház, társalgó, több lakosztály, a padlástérben pedig műterem lesz. Újdonság a lift és a napkollektor. Emellett a villa kertje is megszépül, ezzel impozáns összképet nyújt majd – tette hozzá Som János, a kivitelező IMBREX 95 Kft. ügyvezetője.

A névadó

A villa egykor a polgármester lakhelye volt. Ott élt családjával dr. Bencs Kálmán, az épület építtetője és névadója. A villa a második világháborút követően előbb tüdőszanatórium volt, majd óvoda lett. Az elmúlt években a kultúra és a művészetek otthonaként működött.

