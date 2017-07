Egyáltalán nem drámázott rajta

Kántor Tamásnak elsült a lába. Olyannyira, hogy az újfehértói futballista ötvenhárom gólt rámolt be a megyei másodosztály Diamit-csoportban, amivel mindenkit lepipált a vonatkozó rangsorban. Jó sztahanovista módján futsalfronton legalább ennyire „termékenynek” bizonyult: a szezon végén az élvonalba rakétázott NB II-es DEAC színeiben hajszállal, egyetlen találattal csúszott le az alapszakasz gólkirályi címéről. A huszonkét éves csatár másik szívfájdalma, hogy ugyancsak nüanszokon múlt az Újfehértó feljutása, a csapat másodikként „futott be”.

– Eszembe sem jutott számolgatni a szezon előtt, a csapat sikerére koncentráltam, mert a feljutás volt a cél – merült a részletekbe Kántor Tamás. – Próbáltam a legtöbbet kihozni magamból, egyáltalán nem gondolkoztam azon, hogy is állok éppen a góllövőlistán. Aztán, amikor egyre jobban ment, különösen az utolsó öt fordulóban, már persze figyeltem erre, de akkor sem drámáztam rajta. Személyesen természetesen örülök annak, hogy így alakult, de ez csak egy kis plusz, a bajnoki címnek jobbnak örültem volna. Nem érzem úgy, hogy ettől sokkal különb lennék, egyébként azt gondolom: az igazán jó csatár nem néhány meccsen szerez sok gólt, hanem minden mérkőzésen betalál, vagy legalábbis a többségén eredményes. Az sem mindegy, hogy a vezetést szerzi meg valaki, vagy csupán akkor lő gólt, amikor már nagy a különbség. Azt tapasztaltam, hogy a bajnokság elejétől figyeltek, általában „rám tettek egy embert”, emellett kicsit nehéz volt mindkét fronton jól teljesíteni. De mindig arra törekedtem, hogy a legjobbat nyújtsam. Remélem, azért sikerült…

Kántor Tamás a Debreceni Egyetem műszaki karának gépészmérnöki szakán tanul, harmadévesként készül a folytatásra – no meg a következő szezonra. Mégpedig továbbra is az Újfehértó kötelékében.

– Maradok Fehértón, mert a csapat és a közösség jó, itt azt hiszem szeretnek, elismernek. Egyébként is a tanulás legalább ennyire fontos, sőt, fontosabb, mint a foci. Így nem is igazán tudok magasabb szintre feljebb menni, egyszerűen nem fér össze a kettő. Elég az, ami most van.

KM-KT

