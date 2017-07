Egyedüliként ő triplázik

Játékvezető és asszisztens is képviseli hazánkat a vasárnap kezdődött hollandiai női Európa-bajnokságon. Kulcsár Katalint a labdarúgás történetével és statisztikájával foglalkozó szervezet az elmúlt év legjobb női bírójának választotta, míg az ibrányi Kulcsár Judit a keretben páratlan módon immár a harmadik kontinensviadalán vehet részt. Hétfőn megkapták az első feladatukat: aktív közreműködői voltak a 0–0-ra végződött Németország–Svédország találkozónak.

Topmeccseket dirigált

A 32 éves magyar topjátékvezető az ominózus díj legfiatalabb nyertese. Tavaly ő fújta a sípot Reggio Emíliában, ahol a Bajnokok Ligája fináléjában a Wolfsburg 1–1-re végzett a Lyonnal, végül a tizenegyespárbajt 4–3-ra nyerték a franciák. Akkor is Kulcsár Judit volt az egyik asszisztense. Az előző év végén Pápua-Új-Gui­neában az U20-as világbajnokságon bíráskodott. Az idén a sípjelére kezdődött a Manchester City–Oympique Lyon BL-elődöntő mérkőzés, amelyet a vendégek ­Marozsán Dzsenifer góljával 3–1-re nyertek – Kulcsár Judit ezúttal is helytállt az oldalvonalnál.

Erős a háttér

A magyar FIFA-játékvezető korábban három másik korosztályos világbajnokságon vett részt, négy esztendeje a svédországi Európa-bajnokságon jelenlegi segítőjével reprezentálták hazánkat. Ezúttal ismét egy célért küzd a két Kulcsár, hiszen mindketten tagjai a hollandiai kontinensviadalnak, mely augusztus 6-áig tart.

– Érdekes volt azzal szembesülni, hogy a huszonegy asszisztens között egyedüli vagyok, aki három Eb-n is részt vett. Nagyon sok összetevőnek kell klappolnia ahhoz, hogy eddig eljusson az ember. Kell hozzá egy erős családi háttér, Gyüre Levente és Nagy Zsolt személyében két hozzáértő erőnléti edző. Túl azon, hogy ketten vagyunk az Európa-bajnokságon, a magyar játékvezetést is képviseljük, és tudom, hogy sokan szorítanak nekem Szabolcs-Szatmár-Beregből is, ami jó érzéssel tölt el és inspirál – jegyezte meg érdeklődésünkre Hollandiából Kulcsár Judit.

Hétfő este a bredai Rat Verlegh Stadionban a riói olimpia döntőjének „visszavágóját” rendezték: Németország és Svédország csapott össze egymással. Kulcsár Katalin asszisztensei Kulcsár Judit és a holland Juliëtte Bakker voltak. A kontinensbajnokság összes találkozóját élőben közvetíti az Eurosport.

FIFA-keret és férfiélvonal

A 37 esztendős Kulcsár Judit idestova 14 éve tagja a FIFA-keretnek. Ő is részese volt a tavalyi Bajnokok Ligája-döntőnek. Korábban két női Európa-bajnokságon, korosztályos világbajnokságokon, BL-mérkőzéseken, vb-, Eb- és olimpiai selejtezőkön állt helyt, és az országban elsőként kapott szerepet női asszisztensként a férfi NB I.-ben.

