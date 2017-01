Egykilós ezüstérmét bocsátottak ki Oroszországban Trump tiszteletére

Az érme egyik oldalán Donald Trump profilja látható az amerikai zászló előterében. A körfelirat szövege: Donald John Trump и 45 the President of United States of America. A túloldalon a New York-i Szabadság szobor látszik, szintén a csillagos-sávos lobogó előtt. A körbe futó felirat a United States of America, valamint az In Trump We trust feliratot tartalmazza, mely utóbbi az amerikai bankjegyen olvasható In God We Trust analógiája.

Az emlékérmék három változatban készültek el. Az egyik 925-ös fémjelű ezüstből, a másik arany-ezüst bimetálból – mindegyik egy kilogrammot nyom. A harmadik színarany, ennek a súlyát nem hozták nyilvánosságra. Az átmérőjük 12 centi. Az színezüstből 25, a bimetálból 15, az aranyból pedig 5 darabot gyártott le a díszfegyverek és drágafémből készült termékekre szakosodott cseljabinszki Art-Grani cég műhelye.

Valamennyi érme fából készült, elegáns fadobozban kerül értékesítésre. Értéküket a gyártó 10 ezer dollárra taksálja – írja a Korreszpondent internetes hírújság.

– Palkó István –

Oroszország – Az új amerikai elnök ábrázatával dobta fel terméke csomagolását a tulai cukrászati üzem.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA