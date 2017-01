Egymást túlszárnyalva akcióznak a vásárlókért – De tartós lesz az árcsökkenés?

A baromfihús és a tojás általános forgalmi adója 27 százalék helyett 5 százalék lett januártól, a kérdés, mennyit érzékelnek majd a 22 százalékos áfacsökkentésből a fogyasztók. Az élelmiszeráfa-csökkentés hatását minden nagy élelmiszerlánc továbbadja a vásárlóknak, sőt, egyes cégek ennél nagyobb mértékű – vásárló csalogató – árelőnyt is hajlandóak adni.

Mint ismeretes, tavaly év elején a sertés tőkehús bruttó árát csökkentette a kormány, melynek hatására már az első néhány hétben megnőtt a kereslet a sertéshús-termékek iránt. Fogyasztásnövekedést remél a kereskedelem az idei áfacsökkentéstől is, ezúttal a baromfihús, a tojás és a friss tej tekintetében. Azonban nem árt vigyázni, bizonyos termékekre ugyanis nem terjed ki az áfamérséklés!

A kormányzati élelmiszer-áfacsökkentés hírének hallatán több élelmiszerlánc is bejelentette: olcsóbban adja a tejet, a tojást és a baromfihúst az új esztendőtől. Már január első munkanapján csábító akciókkal várták a vásárlókat, akik örömmel fogadták a „több marad a zsebében” ajánlatokat.

– A múlt hónapban sokat sütöttem-főztem a családnak, útravaló csomagokat is készítettem a Budapestről hazalátogató unokáimnak, így szinte teljesen kiürült a fagyasztószekrényem. Az új év hajnalán leolvasztottam a hűtőt, délelőtt kitakarítottam, most pedig, élve a nem mindennapi akciókkal, újra feltöltöm a húskészletet – mutatott a kosarában libasorban sorakozó csirkecombokra a nyíregyházi Molnár Ferencné. – A lehető legjobbkor időzítették ezt az áfacsökkentést – mosolygott elégedetten a nyugdíjas asszony –, hiszen korábban sehol nem lehetett 300 forint alatt friss faros-csirkecombot, kevesebb, mint 500 forintért pedig egész csirkét kapni. Kivéve persze a még éppen fogyasztható, illetve fagyasztható sárga címkés árukat, de azokkal már megjártam párszor… – tette hozzá Erzsike néni.

A nyíregyházi áruház, amelynek előterében szót váltottam a beszédes hölggyel, hatalmas plakátokon és szórólapján is felhívja a vásárlóközönség figyelmét az aktuális árszenzációkra, vagyis, hogy az áfacsökkentés révén immár alacsonyabb áron juthatunk változatlanul jó minőségű baromfihúsokhoz.

Valóban csökkentek az árak

A pár száz méterre található másik üzlet ennél is előrelátóbb volt: már a decemberi kiadványában jelezte a szilveszterre készülődőknek, hogy garantáltan továbbadják nekik a januártól hatályba lépő élelmiszer-áfacsökkentésen nyert forintokat, így több pénz maradhat a zsebükben. Hogy mennyire komolyan gondolták mindezt, arról személyesen is meggyőződtem, amikor a nagyító alá vett csirkehúsok és tojások címkéin a tavalyinál jóval szerényebb árakkal találkoztam.

– Mi főleg tartós élelmiszereket és háztartási holmikat szoktunk itt venni, na meg a páromnak sört, a gyereknek jégkrémet. A tojást inkább termelőktől, a húst pedig hentestől szerezzük be – mesélte a Tasoly-házaspár. – Remélem, az áfacsökkentés hatása nem tiszavirág-életű, hanem tartós lesz, és „begyűrűzik” az őstermelőkhöz is, vagyis a házi tojás és a házi tej is alkuképesebb lesz a piacokon – tette hozzá a napi bevásárlásokat intéző Tasoly Izabella.

Nem vonatkozik mindenre!

A következő nagyáruház, ahol megfordultam, azzal vívta ki az elismerésemet, hogy nem árul zsákbamacskát. Kiadványában örömmel adja hírül, hogy 2017. január elsejétől 27-ről 5 százalékra csökkent a nyers, friss és a fagyasztott baromfihús (csirke, kacsa, liba, pulyka, gyöngytyúk), valamint a nyers tojás áfája, 18-ról pedig 5 százalékra zuhant a tej adókulcsa is, ugyanakkor egyértelműen jelzi, hogy az áfacsökkentés nem vonatkozik a galamb, vadkacsa, vadliba, fácán, fogoly, fürj szárnyasokra, valamint a pácolt, fűszerezett nyers baromfi termékekre, illetve az ESL és az UHT tejekre sem.

Sőt, a korrekt tájékoztatás keretében, a „tej-kisokos” rovatból azt is megtudhatjuk: az ESL-technológiával hőkezelt termékek a 14–21 napig, az UHT-s módszerrel előállítottak a 3–6 hónapig eltartható tejeket jelentik. A 1,5 százalékos friss, dobozos tejért 159 forintot, az L-es méretű tojás darabjáért 37,9 forintot, a csirkeszárny kilójáért 399 forintot kérnek itt jelenleg.

