Egyre többen kérnek pucér tortát az esküvőre

Májustól szeptember közepéig tart az esküvői főszezon, ezek a hónapok pedig nem csak az éttermek, ruhaszalonok és virágkötők életében jelentenek komoly leterhelést, de a cukrászokéban is. Merthogy nincs menyegző torta nélkül, az éjfélkor felszeletelt desszert pedig ízben, formában, méretben, díszítésben és a tálalás módjában is minden alkalommal eltér, időnként feladva a leckét a készítőinek.

Pávatollak kavalkádja

– Az egyik legnehezebb feladatot attól a fiatal pártól kaptuk, akik a háromemeletes tortájukra egy pávatollat mintázó díszítést kértek: a színes tollak felülről lefelé terültek el a tortán, de megérte a sok munka: gyönyörű lett, mindenkinek nagyon tetszett – mesélte lapunknak Görömbei Sándorné mestercukrász, a Görömbei cukrászda tulajdonosa, aki több évtizede követi, hogy hogyan alakulnak a házasulandók igényei.

– Az ízek kevésbé változnak (most éppen a vörös bársony és csokoládé a legnépszerűbb), ami az utóbbi időben újdonságot jelent, az a a muffin- és macarontorta. Ez utóbbit többféleképpen is fel lehet tálalni: van, aki azt kéri, hogy a színes macaronokat véletlenszerűen pakoljuk fel az állványra, mások soronként változtatnak a színeken. Mind a két megoldás nagyon jól mutat, arról nem is beszélve, hogy mivel rengeteg ízben készülhetnek el a kis sütik, minden vendég megtalálja a neki tetszőt. A muffinok esetében is hasonló a helyzet, hiszen azzal, hogy eltérő módon lehet díszíteni őket, ráadásul különböző színű kapszlikba kerülnek, nagyon színes kavalkád alakul ki, ami tovább fokozza az esküvői hangulatot.

Képkeret és monogram

– A legtöbben még mindig a hagyományos tortákat választják. Korábban nagy divat volt nászpárt tenni a tortára – ma már ez nem jellemző. Gyakran kérnek a párok hófehér vagy csillogó, arany, ezüst, bronz színeket, de a cukorcsipke is népszerű – ez kerülhet a sütemény tetejére vagy oldalára is. Ismét visszatértek a cukorvirágok, de már nem karamell az alapjuk. Készítünk liliomokat, pipacsokat, orchideákat és bazsarózsákat, kicsiket és akár tenyérnyi nagyságúakat is – a párok kedvelik ezeket.

Többen rendelnek ún. pucér vagy félpucér tortát: ezeket nem kell beburkolni, mert a cél az, hogy a tésztalapok és a töltelék is látható legyen. Egyre több esküvőn várja a vendégeket candy bár: egy külön asztalra macaronokat és muffinokat halmaznak fel, de tesznek rá sütinyalókákat is, ezzel színesítve a kínálatot. Akik szeretnék igazán személyessé tenni a tortájukat, cukorból készült szívet vagy képkeretet kérnek a süteményre, amibe a menyasszony és a vőlegény monogramja kerül, sok esetben pedig a pár munkáját vagy hobbiját szimbolizáló marcipánfigurákat kérnek – mondja Görömbei Sándorné, hozzátéve: ehhez a munkához kreativitás, fantázia és jó kézügyesség is kell, de még az igazán profi szakemberekkel is előfordul, hogy nem úgy sikerül egy torta, mint ahogy azt elképzelik. – Ilyenkor nincs mese, elölről kell kezdenünk az egészet, hiszen tudjuk, hogy a tortának nem csak finomnak kell lennie, de emelnie is kell az esemény fényét.

